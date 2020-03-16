Відомий мандрівник, ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров через коронавірус більше не може знімати свою передачу

Про це стало відомо із його Інстаграма, в якому за довгий час з'явилася фотографія з дому, передає Politeka.net. Комаров опублікував фото свого сніданку, який складається з риби, картоплі, помідор, спаржі і буряків. За словами мандрівника, таку смачну їжу йому приготувала дружина.

«Звичайний сніданок від коханої дружини. Не втримався, сфотографував. До речі, це перша фотка їжі, яку я викладаю в стрічку», – написав він.

Судячи з усього, через епідемію коронавіруса Комаров тимчасово залишиться без роботи або буде змушений переключитися на інші проекти. Знімати «Світ навиворіт» в таких умовах неможливо, адже більшість країн закрили кордони. Але зате у телеведучого з'явиться шанс провести більше часу зі своєю молодою дружиною, з якою через регулярні відрядження та експедиції він бачиться досить рідко. Сам Комаров недавно, ще до епідемії, розповідав, що після весілля став більше думати про свою безпеку в експедиціях.

Шанувальники телеведучого позитивно відреагували на пост Комарова, зазначивши, що по сніданку видно, як дружина його любить.

«Ну, можете собі дозволити так снідати!)», «Діма, Ви заслужили це щастя. В тому числі і сніданок :)», «Ну це симптоми подружнього життя. Приємного», - пишуть користувачі мережі.

До речі, один з прихильників телеведучого запропонував Комарову альтернативне заняття на час коронавіруса.

«Думаю, всю земну куля Ви вже обколесили, можна робити передачу «Готуємо з Комаровим», - пише шанувальник.

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