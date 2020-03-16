Дружина Микити Преснякова, онука російської примадонни Алли Пугачової, вразила формами без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Ми на карантині час дарма не втрачаємо)) на дачі повно класного реквізиту 90-х за 10 хвилин вийшла ціла серія знімків», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках видно Олену Преснякову без білизни. На голе тіло дівчина накинула шкіряну куртку і фотографується на тлі касет і проводового телефону.
«вогонь», «Дуже класні фотки», «дуже Круто», «красуня», «гарненька яка красуня», - пишуть вони.
До цього ми писали, що дружина Микити Преснякова, онука російської співачки Алли Пугачової, вразила красою.
Олена Преснякова - красуня-модель, яка часто публікує фото в своєму Instagram.
Так, на одних з останніх фото красуня сяяла в легкому платті в горошок.
Вбрання вона затягла поясом на тонкій талії. Під розстебнутим вгорі сукнею виднівся ланцюжок.
Завершили образ моделі чорні чоботи.
Олена закинула волосся за вушка і дивилася своїм чистим поглядом в камеру.
В пості модель розповіла, що завжди, коли чоловік влаштовує їй романтичні побачення, вона не знає, який наряд обрати, але вона знайшла для себе хороший вибір, в одному з магазинів.
Нагадаємо, мокра невістка Пугачової пограла ідеальними формами в купальнику: "Амазонка"
Як повідомляла Politeka, роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості»
Також Politeka писала, що гарненька невістка Пугачової покрасувалася без ліфчика посеред вулиці: ефектні кадри