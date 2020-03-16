Дружина Микити Преснякова, онука російської примадонни Алли Пугачової, вразила формами без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ми на карантині час дарма не втрачаємо)) на дачі повно класного реквізиту 90-х за 10 хвилин вийшла ціла серія знімків», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках видно Олену Преснякову без білизни. На голе тіло дівчина накинула шкіряну куртку і фотографується на тлі касет і проводового телефону.

«вогонь», «Дуже класні фотки», «дуже Круто», «красуня», «гарненька яка красуня», - пишуть вони.

До цього ми писали, що дружина Микити Преснякова, онука російської співачки Алли Пугачової, вразила красою.

Олена Преснякова - красуня-модель, яка часто публікує фото в своєму Instagram.

Так, на одних з останніх фото красуня сяяла в легкому платті в горошок.

Вбрання вона затягла поясом на тонкій талії. Під розстебнутим вгорі сукнею виднівся ланцюжок.

Завершили образ моделі чорні чоботи.

Олена закинула волосся за вушка і дивилася своїм чистим поглядом в камеру.

В пості модель розповіла, що завжди, коли чоловік влаштовує їй романтичні побачення, вона не знає, який наряд обрати, але вона знайшла для себе хороший вибір, в одному з магазинів.

Нагадаємо, мокра невістка Пугачової пограла ідеальними формами в купальнику: "Амазонка"

Як повідомляла Politeka, роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості»

Також Politeka писала, що гарненька невістка Пугачової покрасувалася без ліфчика посеред вулиці: ефектні кадри