Відома українська співачка Тіна Кароль розповіла про політ до Лондона за сина і коронавіруса

Кароль вирішила забрати сина Веніаміна, так як він навчався в Лондоні. Їй довелося бути в спеціальній захисній масці. У інтерв'ю на національному каналі Тіна зазначила, що карантин дуже сильно вплинув на роботу співачки. Навіть репетиції "Голосу країни" проводять по відеозв'язку. Про це пише Politeka.

«Зараз контакти з людьми значно обмежилися. Ми живемо у новій реальності, ніколи з цим не стикалися раніше і сьогодні потрібно прийняти цей виклик, знайти в собі сили, спокій і рівновагу. Важливо піклуватися про своє здоров'я і піклуватися один про одного», — зазначила Кароль.

Тіна також заявила, що син зараз перебуває з нею. Але вона вважає, що все добре, так як він знає багато мов і її підтягне, а вона його в музиці.

«Веніамін зараз повернувся з навчання в Лондоні і знаходиться зі мною. Для мене це був справжній челлендж: закривають небо, а дитина повинна повернутися додому. Під час карантину нам є чим зайнятися, він добре знає англійську, французьку, трохи мене подучит, а я його підтягну по музиці», — розповіла Кароль.

Співачка, як і інші виконавці, перенесла всі свої концерти з-за карантину. Тіна сподівається, що в травні вже зможе поїхати по містах України.

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Тіна Кароль показала себе в захисній масці перед камерами.

Нещодавно, у зв'язку з поширенням короноварису, Тіна змушена оголосила про скасування найближчих концертів і навіть перенесла свій тур по містах України.

Незважаючи на суттєві зміни в роботі, Тіна також продовжує з'являтися на різних заходах і показувати себе під час шоу "Голос" у стильних вбраннях. Однак, останнім часом зірка все частіше з'являється без макіяжу і в захисній чорній масці з фільтрами перед камерами.

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