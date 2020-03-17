Известная украинская певица Тина Кароль рассказала о полете в Лондон из-за сына и коронавируса

Кароль решила забрать сына Вениамина, так как он учился в Лондоне. Ей пришлось быть в специальной защитной маске. Во интервью на национальном канале Тина отметила, что карантин очень сильно повлиял на работу певицы. Даже репетиции "Голоса страны" проводят по видеосвязи. Об этом пишет Politeka.

«Сейчас контакты с людьми значительно ограничились. Мы живем в новой реальности, никогда с этим не сталкивались ранее и сегодня нужно принять этот вызов, найти в себе силы, спокойствие и равновесие. Важно заботиться о своем здоровье и заботиться друг о друге», — отметила Кароль.

Тина также заявила, что сын сейчас находится с ней. Но она считает, что все хорошо, так как он знает много языков и ее подтянет, а она его в музыке.

«Вениамин сейчас вернулся с учебы в Лондоне и находится со мной. Для меня это был настоящий челлендж: закрывают небо, а ребенок должен вернуться домой. Во время карантина нам с ним есть чем заняться, он хорошо знает английский, французский, немного меня подучит, а я его подтяну по музыке», — рассказала Кароль.

Певица, как и другие исполнители, перенесла все свои концерты из-за карантина. Тина надеется, что в мае уже сможет поехать по городам Украины.

Ранее мы сообщали, что известная певица Тина Кароль показала себя в защитной маске перед камерами.

Недавно, в связи с распространением короноварису, Тина вынуждено объявила об отмене ближайших концертов и даже перенесла свой тур по городам Украины.

Несмотря на существенные изменения в работе, Тина также продолжает появляться на различных мероприятиях и показывать себя во время шоу "Голос" в стильных нарядах. Однако, в последнее время звезда все чаще появляется без макияжа и в защитной черной маске с фильтрами перед камерами.

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