Известная певица Тина Кароль показала себя в естественном виде в студии звукозаписи

Артистка заявила об отмене ближайших концертов и даже перенесла свой тур по городам Украины из-за эпидемии. Тем не менее, несмотря на множество ограничений, певица не отказывается от работы в целом, сообщает Politeka.

Сегодня в разделе Стори в Инстаграм звезда появилась в естественном виде перед коллегами. Звезда довольно редко появляется без укладок и макияжа.

Причем предпочитает Тина классические наряды. Сегодня она появилась в спортивном наряде белого цвета. Артистка появилась в светлой толстовке и таких же штанах. Причем на шее звезды снова можно заметить защитную маску, в которой она появлялась ранее.

Для большей интриги певица написала на одном из кадров: "Угадайте, где я?".

Ранее Тина Кароль показала стильный образ, который использовала для одной из самых популярных песен во время последнего концерта. Артистка решила появиться в стильном супер-коротком комбинезоне, очень похожем на боди

В разделе Стори в Инстаграм певица решила показать несколько провокационных кадров. сделанных во время своего выступления с молодыми танцорами.

Певица появилась сначала в оверсайз пиджаке, под которым была скрыта основная часть ее наряда, а уже после, во время танцевальной связки, Тина осталась в одном ярко-зеленом комбинезоне с кармашками и мелкими пуговками посередине.

Отметим, данный наряд был не единственным, который Тина представила на выступлении - звезда за концерт сменила множество образов. Напомним, поскольку фото Кароль показала в специальном разделе Инстаграм, поклонники прокомментировать увиденное не смогли.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

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