32-річна українська співачка Настя Каменських зробила несподіваний приємний сюрприз шанувальникам

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram створеним нею плейлистом з позитивними треками. Запальні ритми, на думку Насті, дозволять фанатам відволіктися від паніки через спалах небезпечного вірусу COVID-19 та карантину.

Так, Каменських розбурхала новим фото, на якому постала в спокусливому образі. На красуні білий мереживний корсет, такого ж кольору штани-кльош з оригінальним чорним доповненням. Заради ефектного кадру, Настя зігнулася в розкутій позі, змусивши шанувальників схопитися за серце. Волосся Настя зібрала в хвіст і незвичайну косичку, а також нанесла яскравий макіяж.

Каменських влаштувала фотосесію в кімнаті, обставленій в ретро-стилі: чого тільки вартий "стародавній" телефон на журнальному столику.

Настя розповіла, чому вирішила поділитися з фанатами своїм плейлистом "для особливих випадків": "Для бадьорості духу та класного настрою хороша музика - це необхідність🥰 І я вирішила поділитися їм з вами😘Вони (треки, - прим.ред) - це зараз саме те, що повинно подарувати вам прекрасний настрій😉👌🏼 Хочу, щоб ви були налаштовані оптимістично. Увімкніть одну з цих пісень і потанцюйте) 🤩 Пишіть в коментарі вашу найулюбленішу пісню, а я створю з цих пісень окремий плейлист і потім поділюся ним з вами! Це буде найкращий плейлист з можливих😇".

Менш ніж за годину пост артистки зібрав майже 40 000 "лайків". Користувачі щедро віддячили Насті за плейлист хвалебними коментарями.

"Настяяяяяя!!! Красуня 😍"

"Круті треки 👍❤️NK шикарний вибір"

"Кайфова💚"

"Яка ж суперська фотографія! Просто 💣💣 в мене не вистачає фантазії для таких крутих кадрів? І оброблена теж прям вау! Теж мрію навчиться так само фотографуватися і обробляти😌"

"Ви як завжди прекрасні!!!!🔥🔥



"Дика фантазія"

Раніше ми повідомляли, Каменських ризикнула показати свою зовнішність без косметики. Дівчина поділилася кадрами в "сторіз". Ненафарбована і з зачіскою "мальвіна" співачка схожа на 16-річну дівчинку.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

Також Politeka писала, що томна Каменських в прозорих мереживах показала, чим спокусила Потапа