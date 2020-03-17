32-летняя украинская певица Настя Каменских сделала неожиданный приятный сюрприз поклонникам
Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм созданным ею плейлистом с позитивными треками. Зажигательные ритмы, по мнению Насти, позволят фанатам отвлечься от паники из-за вспышки опасного вируса COVID-19 и карантина.
Так, Каменских взбудоражила новым фото, на котором предстала в соблазнительном образе. На красотке кружевной белый корсет, такого же цвета штаны-клеш с оригинальным черным дополнением. Ради эффектного кадра, Настя изогнулась в пленительной позе, заставив поклонников схватиться за сердце. Волосы Настя собрала в хвост и необычную косичку, а также нанесла яркий макияж.
Каменских устроила фотосессию в комнате, обставленной в ретро-стиле: чего только стоит "древний" телефон на журнальном столике.
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Настя рассказала, почему решила поделиться с фанатами своим плейлистом "для особых случаев": "Для бодрости духа и классного настроения хорошая музыка - это необходимость🥰 И я решила поделиться им с вами😘Они (треки, - прим.ред) - это сейчас именно то, что должно подарить вам прекрасное настроение😉👌🏼 Хочу, чтобы, вы были настроены оптимистично. Включите одну из этих песен и потанцуйте) 🤩 Пишите в комментарии вашу самую-самую любимую песню, а я создам из этих песен отдельный плейлист и потом поделюсь им с вами! Это будет лучший плейлист из возможных😇".
Менее чем за час пост артистки собрал почти 40 000 "лайков". Пользователи щедро отблагодарили Настю за плейлист хвалебными комментариями.
"Настяяяяяя!!! Красотка 😍"
"Крутые треки 👍❤️NK шикарный выбор"
"Кайфовая💚"
"Какая же суперская фотография! Просто 💣💣 у меня одной не хватает фантазии для таких крутых кадров? И обработана тоже прям вау! Тоже мечтаю научится так же фотографироваться и обрабатывать😌"
"Вы как всегда прекрасны!!!!🔥🔥 "
"Дикая фантазия"
Ранее мы сообщали, Каменских рискнула показать свою внешность без косметики. Девушка поделилась кадрами в "сториз". Ненакрашенная и с прической "мальвина" певица похожа на 16-летнюю девочку.
Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.
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