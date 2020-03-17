Королева Великобританії Єлизавета II після зникнення на кілька днів знову повернулася до своїх обов'язків в Букінгемському палаці

королева була Відсутня протягом чотирьох днів. Але Єлизавета вирішила повернутися не дивлячись на те, що в країні поширюється коронавірус. Про це пишуть західні ЗМІ, передає Politeka.

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Раніше ми повідомляли, що британську королеву Єлизавету та її чоловіка принца Філіпа тимчасово ізолювали у різних маєтках Віндзорської династії.

Такі заходи зробили з-за того, що в Букінгемському палаці перебуває безліч людей, а це є небезпечним для королівської сім'ї у зв'язку з поширенням коронавіруса. 

Англійську королеву і її чоловіка вдалося вивести з так званої зони ризику завдяки вимушеного переїзду. 

Як пишуть західні ЗМІ, штат працівників у замках, де знаходяться подружжя, в рази менше, ніж в Букінгемському палаці. Це дозволяє знизити ризик зараження королеви та її чоловіка. 

Раніше ми повідомляли, що 71-річний принц Чарльз, син королеви Єлизавети II, примудрився за кілька хвилин двічі забути про нових "правилах" у зв'язку з коронавірусом.

Так, в рамках заходів з профілактики небезпечного вірусу, членам монаршої родини порадили відмовитися від рукостискань. Принц Чарльз, мабуть, не звик до нових обставин, але треба віддати йому належне - він вчасно схаменувся.

Конфуз з сином королеви стався, коли він прибув на TK Maxx & Homesense Awards в Лондоні (церемонія вручення нагород молодим людям, які опинилися в непростій життєвій ситуації, але подолали її і зуміли надалі процвітати. Так, вийшовши з авто, принц Чарльз простягнув руку зустрічає його чоловікові, але потім різко відсмикнув її і заусміхався, вибачаючись, згадавши про нові правила.

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