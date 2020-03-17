Відома українська співачка Віра Брежнєва показала в Instagram, як вона літала в березні

На фото Брежнєва позує в толстовці, з під якої видно футболка, а також штанях. Образ вона доповнила медичною маскою і накинутим на волосся капишоном. Віра знімала себе на телефон у дзеркало. На тлі можна побачити дзеркала з підсвічуванням. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Карантин - для всіх один. Так я пролітала всі свої 10 перельотів у березні. І антисептик. Тепер вдома.

Діліться лайфхаками", - написала Брежнєва під фото.

Фанати встигли поставити майже 30 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Домашня вишнева настоянка і ніяких вірусів", "обстановка в інших країнах ? Цікаво, чи багато прибріхують наші ЗМІ?", "О, Боже, знаменитості рекламують маски... жесть", "А до цього ти руки не мила ???", "Підтримувати імунітет і не піддаватися паніці", "Ношу спирт з собою", "Маска ваша багаторазова?", "Віра,виходить ти на 14 днів на карантині?", "Крутишка, все в єдиному стилі , гармонія скрізь".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як розважала шанувальників у США на яскравому концерті.

Кілька днів тому співачка засвітилася на прогулянці в Чикаго, розповівши про те, що їй нелегко дається настільки насичений графік практично без вихідних і вільного часу хоч на годину.

А пізно ввечері в розділі Сторі Instagram вона показала, як виступала на довгоочікуваному концерті закордоном. Так, Віра змінила не один наряд.

Перший - чорний блискучий костюм, що складається з ультра-короткого топа і пишною спідниці, вигідно підкреслив форми зірки. А ось другий - костюм золотистого кольору, обтягуючий повністю її струнку фігуру, вдало поєднувався з світлими блондинистыми волоссям знаменитої артистки.

Нагадаємо, Брежнєва в недбалому вигляді показала, як відходить після концерту

А ще Politeka писала, що Брежнєва спростувала сварку з Меладзе одним жарким кадром

Також Politeka повідомляла, що Брежнєва в дивному костюмі показала, як розважається у США



