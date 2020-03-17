Відома співачка Лоліта Мілявська розповіла про хвороби в Instagram

На ролику Лоліта позує крупним планом, видно лише обличчя і розпущене волосся. Поруч з нею можна побачити чоловіка, якого вона називає масажистом. Як виявилося, чоловік приїхав з Єгипту і спеціалізується на професійних хворобах зірок, які у неї теж присутні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"За все Життя, я можу назвати тільки кілька людей, включаючи китайців, хто досконало володіє цією Потрібною професією!!! Спасибі моїм Друзям, що поділилися контактом! Хребет потребує ремонту періодично", - написала Вона.

Фанати встигли написати кілька коментарів під роликом:

"Лікуйтеся, хребет повинен бути в порядку !!!", "Судячи з профілем у Мухамеда не тільки геніальні руки))))) ноги теж беруть участь у процесі", "Ой Лоліта,зараз вам його в коханці припишуть", "Бузової його передайте, у неї начебто теж грижа", "Ой, у мене теж, прям от різко, спина заболіла!))) Потрібно термінове лікування", "А Лолочку люблю і обожнюю !!! Лола , ви молода і красива жінка і всі забули про хвороби. Ви гідні всього самого кращого".

Раніше ми повідомляли, що відома російська співачка Лоліта Мілявська показала новий ролик після концертів в Instagram.

На кадрах Лоліта позує в закритому купальнику з величезним декольте. Можна в ньому легко побачити велику груди Мілявської. Вона розповіла про концертах, які пройшли і звіти з ним були опубліковані в сторіс. Після цього співачка зазначила, що піде поплаває в басейні.

"Мій день артиста) Переїзд сьогодні поїздом. Шалене Задоволення від туру по країні!!! Люди плачуть і сміються на концертах. Розслабляються і починають Любити Себе не соромлячись", - написала Вона під відео.

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