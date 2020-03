View this post on Instagram

За всю Жизнь, я могу назвать только несколько людей, включая китайцев, кто в совершенстве владеет этой Нужной профессией!!! Спасибо моим Друзьям, что поделились контактом 🙏🙏! Позвоночник требует ремонта периодически☝ Моя подруга была спасена от операции грыжи за время моего тура☝Мухамед @sphinx_massage удивительный и чистый человечище 🙏 Руссский выучил за 8 месяцев👏 Заходите на его страницу и сами всё поймёте! А я пошла лечиться дальше 🙏✌💪