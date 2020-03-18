29-річна українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала зворушливе відео, як займається з однорічною дитиною плаванням

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася роликом у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз). В кадрах, ми бачимо Регіну та її однорічного малюка в басейні на Балі, де вони нещодавно відпочивали. Зірка ніжно притримує усміхненого малюка: щастя в кадрах просто зашкалює.

Тодоренко розкрила зворушливі моменти свого життя в якості молодої матусі. Зокрема, співачка розповіла про те, що якщо раніше жила за принципом "брати", то зараз "давати".

"Кожен день... я в пошуках нової корисної інформації, вчуся , розвиваюся , щоб бути прикладом для нашого малюка, щоб, повернувшись додому, поділитися з ним цілим світом і познайомити з неймовірними подіями на планеті. Ви не уявляєте собі , яку безліч методик я відкрила для себе в книгах. Вивчаючи тему виховання дітей, автоматично починаєш розбиратись в собі та людях, які тебе оточують. А найважливіше , я усвідомила , який колосальний внесок у розвиток соціуму роблять молоді батьки. Тільки від нас залежить якість наступного покоління, тільки ми можемо змінити світ 🌍 зі знаком +, а не мінус", - поділилася знаменитість в соцмережі.



Шанувальники прийшли в невимовний захват, поставивши за лічені години більше 600 000 "сердечок" цьому відео.

"Дуже зворушливо 😌"

"Непевершені почуття та емоції❤️❤️"

"Це найпрекрасніше відео❤️😍"

"Я розревілася 😃"

Нагадаємо, Регіна одружена за російським співаком Владом Топаловим - 25 жовтня 2018 року пара офіційно оформила свої стосунки. 5 грудня того ж року у них народився син Михайло, якого вони часто називають Майклом.

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