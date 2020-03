View this post on Instagram

#плавание Стала мамой и поняла, что могу изменить мир😃 Когда в нашем доме появилось это счастье ❤️, я испугалась , что не успею заниматься любимой работой, а если буду работать , не смогу уделять должного внимания семье. Каким-то образом всей семьей мы преодолели этот этап, и теперь появился новый смысл жизни: до создания семьи я жила по принципу «брать»(впитывать как губка), сейчас же я продолжаю идти вперёд с позицией «ДАВАТЬ». И каждый день на съемочной площадке я в поисках новой полезной информации, учусь , развиваюсь , чтобы быть примером для нашего малыша, чтобы вернувшись домой, поделится с ним целым миром и познакомить с самыми невероятными событиями на планете. Я стараюсь изымать знания и опыт из всего, что вижу, слышу и читаю. Вы не представляете себе , какое множество методик я подчерпнула для себя в книгах. Изучая тему воспитания детей, автоматически начинаешь разбираться в себе и людях, которые тебя окружают. А самое важное , я осознала , какой колоссальный вклад в развитие социума делают молодые родители. Только от нас зависит качество следующего поколения, только мы можем изменить мир 🌍 со знаком +, а не минус. Такой нежный видос снял крутейший оператор @gvozd 🙏🏻 на Бали во время тренировки Майкла по плаванию ! Благодарю ❤️ Наш тренер - @aquababyswim