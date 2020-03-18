29-летняя украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала умилительное видео, как занимается с годовалым ребенком плаванием

Как передает Politeka.net, девушка поделилась роликом в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). В кадрах, мы видим Регину и ее годовалого малыша в бассейне на Бали, где они недавно отдыхали. Звезда нежно придерживает улыбающегося малыша: счастье в кадрах просто зашкаливает.

Тодоренко раскрыла трогательные моменты своей жизни в качестве молодой мамочки. В частности, певица рассказала о том, что если ранее жила по принципу "брать", то сейчас "давать".

"Каждый день... я в поисках новой полезной информации, учусь , развиваюсь , чтобы быть примером для нашего малыша, чтобы вернувшись домой, поделиться с ним целым миром и познакомить с самыми невероятными событиями на планете. Вы не представляете себе , какое множество методик я подчерпнула для себя в книгах. Изучая тему воспитания детей, автоматически начинаешь разбираться в себе и людях, которые тебя окружают. А самое важное , я осознала , какой колоссальный вклад в развитие социума делают молодые родители. Только от нас зависит качество следующего поколения, только мы можем изменить мир 🌍 со знаком +, а не минус", - поделилась знаменитость в соцсети.



Поклонники пришли в неописуемый восторг, поставив за считанные часы более 600 000 "сердечек" этому видео.

"Очень трогательно 😌"

"Непевершені почуття та емоції❤️❤️"

"Это самое прекрасное видео❤️😍"

"Я разревелась 😃"

Напомним, Регина замужем за российским певцом Владом Топаловым - 25 октября 2018 года пара официально оформила свои отношения. 5 декабря того же года у них родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом.

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