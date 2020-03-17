Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко показала короткий ролик в Инстаграм

На кадрах Тодоренко висит на воздушной ленте верх ногами. Голова Регины практически доставала до пола. Певица, можно сказать, села в позу лотоса, но только головой вниз. Артистка была в красной майке и штанах. На фоне можно увидеть деревянный пол, других людей, световое оборудование и оператора, который снимал девушку. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сохраняем спокойствие. Находим в себе силы, обзаводимся терпением и антисептиками", - написала Тодоренко под публикацией.

Фанаты успели посмотреть видео почти 400 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Круто , молодец , главное не паниковать и не обозлиться на всех и вся", "Молодец удачи и здоровья крепкого", "Летучая мышь", "Круто. Смотреть на мир под другим углом".

Ранее мы сообщали, что Регина Тодоренко показала, как борется с ограничениями, связанными с коронавирусом.

Так, в этот раз ведущая показала, как продолжает работу и рассказала, почему не собирается полностью прекращать свою работу. В социальной сети Инстаграм она опубликовала фото в майке горчичного оттенка, на котором позирует с аккуратной прической – две косички, заплетенные по бокам.

А вот в подписи самой звезда рассказала о распространившейся панике из-за эпидемии:

«#коронавирус 🦠 Буквально неделю назад беседовали с Доктором Комаровским по поводу вируса непонятного происхождения, который разбушевался на тот момент в 105 странах. Сегодня статистика на WHO.int изменилась. Уже 148 стран борются с неизвестной хворью", - написала Регина под фотографией, которую опубликовала в социальной сети Инстаграм.

Напомним, Тодоренко застукали за странным занятием вместе с коллегами

А еще Politeka писала, что Тодоренко не удержала главное достоинство в серебряном платье

Также Politeka сообщала, что Тодоренко засветилась в компании артистов из Миротворца



