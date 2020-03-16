Регина Тодоренко показала похудевшую фигуру в серебристом платье из блесток

Несколько недель назад Регина стала участницей российского шоу "Маски", заняв одно из судейских кресел в новом сезоне шоу, пишет Рoliteka.net.

После съемок очередного эфира, звезда решила показать свой новый образ.

На представленном в социальной сети Инстаграм кадре артистка позировала в коротком платье серебристого цвета, переливающегося из-за бесчисленного количества блесток. Наряд выгодно подчеркнул идеальную фигуру звезды и довольно откровенное декольте.

Волнистые волосы звезды были выровняны и аккуратно уложены в простую прическу с минимумом заколок. Дополнила образ Тодоренко ярким макияжем и украшениями в тон платью.

В подписи к фото звезда напомнила о телепроекте на российском телевидении, в котором принимает участие.

«#маскаКтоТы Смотрели эфир? Есть предположение, кто волк 🐺??? Я сижу и голову ломаю!», – написала Регина, вызвав бурное обсуждение среди поклонников.

Ранее мы также сообщали, что Регина неоднозначно высказалась в сторону людей с нетрадиционной ориентацией, за что получила целую волну гнева среди пользователей сети в свой адрес.

«#лгбт #читаюКомменты и #анализирую Во-первых, я благодарна вам за такое трепетное отношение и внимание к моему шоу #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ и за тёплые комментарии!🙏🏻

Во-вторых, сразу хочу высказаться по поводу негодований некоторых индивидуумов о моем вопросе Александру про ЛГБТ 🏳️‍🌈. Я не гомофоб, не женоненавистница.

Я - пытливый человек , которому в этом мире многое интересно и небезразлично! Мне важно знать всю эту информацию, чтобы понимать и принимать друг друга такими, какие мы есть, ведь у каждого из нас свой неповторимый язык тела! Надеюсь, я никого не задела и не обидела своим любопытством и жаждой знаний! Пусть живет любовь во всех ее проявлениях! #регинатодоренко #регинапутешественница», – прокомментировала ситуацию Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

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