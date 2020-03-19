До 3 квітня в Україні введено карантин, що включає заборону на масові заходи і обмежує роботу розважальних закладів

Більшість українських та зарубіжних зірок як відповідальні громадяни приєдналися до загальнонаціональних каратинів. Politeka вирішила розповісти, як проводять карантин зірки.

Солістка групи «Время и Стекло» Надія Дорофєєва дотримується карантину. Судячи з фотографій і сторіс, у неї вдома знаходиться мати та інші родичі, з якими вона навіть записала відео для Тік Ток.

«Дотримуватися карантину важливо і потрібно! Так, з гарним настроєм і гумором! Але при цьому і з розумінням важливості! Ну а тепер переведіть свою увагу на себе», - написала співачка.

Телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим також дотримуються карантину. За словами зірок, цей час вони вирішили присвятити родині.

Співачка Джамала, яка чекає на другу дитину, проводить час вдома з сім'єю.

«Залишайтеся вдома! Єдиний зрозумілий вихід зараз - це карантин. Всім страшно, лякає невизначеність, всі роздратовані, абсолютно всі втрачають матеріально. Найголовніше - залишатися здоровими і живими!», - написала зірка.

Відзначимо, що деякі зірки все ж не дотримуються карантину, але при цьому використовують запобіжні заходи і носять маски. Так, донька відомого політика Михайла Добкіна Алла поділилася знімком в респіраторі. Вона як і більшість інста-блогерів закликала українців сидіти вдома.

Солістка «НеАнгелів» Слава Камінська теж прикупила засіб захисту. Видно, що Слава не скасувала прогулянки зі своїми дітьми, але одягла на них маски.

«Навіть якщо маски нічого не вирішують (а це не доведено), мені так буде спокійніше», - написала артистка.

Співачка Віра Брежнєва поділилася знімком в масці, зазначивши, що в такому вигляді вона в березні здійснила 10 перельотів, але зараз перебуває вдома.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в тісному спортивному костюмі показала фігуру після тренувань: "Як же хороша".

А ще Politeka писала, що Катя Осадча без макіяжу показала, як виглядає в звичайному житті: "Незважаючи ні на що...".

Також Politeka повідомляла, що Брежнєва в дивному костюмі показала, як розважається у США.