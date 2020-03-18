Дочка Алли Пугачової співачка Крістіна Орбакайте недавно привернула до себе увагу змінами у зовнішності

Про те, що артистка вдалася до послуг пластичних хірургів говорять і фахівці, і шанувальники.

Так, нещодавно Крістіна Орбакайте вирішила поділитися радістю. Вона опублікувала у своєму instagram-акаунті фото зі студії звукозапису і повідомила про підготовлювану до виходу пісні.

Цю новину шанувальники прийняли з захопленням, проте деякі стали розглядати знімок і помітили, що зуби у Христини дуже білі і підозріло рівні. Хтось припустив, що зірка встановила керамічні накладки, інші подумали про фотошопі. При цьому, відзначають, що вона стає все більш схожою на свою матір.

"Страшно", – написав один з фоловерів.

Сеціалісти також помітили, що артистка сильно измениласть. Лікар-стоматолог і хірург В'ячеслав Мінко погодився з думкою публіки, пишуть «Дні.ру».

"Судячи з фотографій і відео старим і новим, Христина <...> зробила зуби більш яскравими і білими, змінила форму. Зуби стали більш квадратними і виразними. Швидше за все, були встановлені вініри", – сказав експерт.

Раніше повідомлялося, що 48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, донька артистки Алли Пугачової, стривожила зверненням.

Орбакайте оголосила про перенесення всіх своїх виступів.

"Дорогі друзі, дуже неприємні погані новини для мене, моїх глядачів, шанувальників... Скасували вистави, концерти на найближчі місяці... Але я дуже сподіваюся скоро зустрітися", - сказала вона.

Співачка пояснила причину: "З-за ситуації, що склалася і у зв'язку із зростаючою загрозою поширення вірусу у всьому світі мої вистави та концерти перенесені! Обов'язково повідомлю про нові дати... здоров'я і терпіння всім🙏❤️😷".

Шанувальники висловили свої переживання з приводу ситуації. А деякі зазначили, що з кожним роком Орбакайте все більше стає схожою на свою матір.

Нагадаємо, нещастя обрушилося на дочка Пугачової, термінове звернення: "Так погано...".

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