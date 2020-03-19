Стрімка кар'єра, щільний графік і популярність ніколи не заважали жінкам створювати великі сім'ї – було б бажання

Politeka вирішила згадати багатодітних матерів з числа популярних актрис, співачок та інших знаменитостей.

Одна з багатодітних матерів Голлівуду – це актриса Анджеліна Джолі. Вона задумалась про материнство, коли їй ще не було 30 років і активно втілювала свою мрію про велику родину в життя. У актриси троє своїх біологічних дітей і троє усиновлених. Подейкують, що на цьому зірка зупинятися не збирається. Просто зараз вона переживає важкий час через розлучення зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом.

У супермоделі Хайді Клум на даний момент четверо дітей. Старшу доньку вона народила від бізнесмена Флавіо Бріаторе, а трьох дітей подарувала музиканту Сілу. Зараз 46-річна модель одружена з молодим музикантом Томом Каулітцем, який молодший за неї на 16 років. Не виключено, що зірка вирішиться народити ще одну дитину.

Екс-солістка групи Spice Girls Вікторія Бекхем – мати чотирьох дітей. Взагалі сімейство Бекхемів є зразковим, незважаючи на періодичні чутки про зради Девіда і проблеми з алкоголем Вікторії. Вони виховали прекрасних синів, а зараз виховують молодшу доньку.

У світської левиці Кім Кардашьян четверо дітей. Двох вона народила сама, а двоє нащадків з'явилися на світ за допомогою сурогатної матері. Кардашьян зізналася, що більше мати дітей не планує, тому що не хоче бути старою матір'ю, але хто знає, може вона передумає. Багатодітність – це сімейна особливість їхнього роду. У матері Кім Кріс Дженнер шестеро дітей і вже 10 внуків і внучок.

Нагадаємо, що сімейство Бекхемів влаштувало грандіозне свято для дітей: кадри розкішної урочистості злили в мережу.

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