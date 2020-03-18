Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як займається вдома через карантин

Настя заради схуднення щодня займається різними навантаженнями, розповідає про свої успіхи, а також ділиться пікантними кадрами, публікуючи їх в Instagram, пише Рoliteka.net.

Після того, як зірка змушено вирушила на карантин через коронавірус, вона вирішила урізноманітнити домашні будні і представити повну тренування в соціальній мережі. Кадром по завершенню заняття в будинку зірка поділилася кілька годин тому.

«Як же приємно, що мій прямий ефір з ранковим тренуванням подивилися так багато людей! І що багато хто потім подякували за вправи, за те, що розворушила вранці і смотивировала тренуватися далі. А значить - ви не просто дивилися ефір, а робили вправи разом зі мною! 🤗

Коли бачиш відгук - це завжди тааак приємно! І мене це теж мотивує робити для вас ще більше. І ось, натхненна вами, я вирішила запустити карантинний марафон #тренируюсьсNK 🏃🏼‍♀️💪🏻 Давайте мотивувати один одного разом!», – написала артистка під новим постом. Шанувальники відреагували досить позитивно на новий пост.

Вдень раніше зірка встигла засвітитися в кількох образах, причому більшість з яких - з і без надмірностей. Також зірка показала, що тренувалася з чоловіком навіть у спекотну погоду під час запланованого відпочинку.

Всі кадри виявилися частиною нового змонтованого відпочинку Насті, про що вона повідомила на своїй сторінці в Instagram:

«Давайте налаштуємося на хороше? Як часто у вас не вистачало часу на відпочинок і на «просто полежати на дивані»? Ось я вже і не пам'ятаю, коли у мене така можливість була в останній раз 🙈

А зараз - з'явилася, тому пропоную не піддаватися зневірі, а, наприклад, подивитися на YouTube. Я приготувала для вас другу серію мого влога з Мексики 🌴 ☀️ Випуск вийшов дуже великими і насиченим: я розповіла про своїх головних б'юті лайфхаках, улюблених засобах по догляду за собою, а ще показала, з яких ритуалів і спортивних вправ я обов'язково починаю свій ранок на відпочинку 🏃🏼‍♀️», – написала Настя.

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