Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как занимается дома из-за карантина

Настя ради похудения каждый день занимается различными нагрузками, рассказывает о своих успехах, а также делится пикантными кадрами, публикуя их в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

После того, как звезда вынуждено отправилась на карантин из-за коронавируса, она решила разнообразить домашние будни и представить полную тренировку в социальной сети. Кадром по завершению занятия в дома звезда поделилась несколько часов назад.

«Как же приятно, что мой прямой эфир с утренней тренировкой посмотрели так много людей! И что многие потом поблагодарили за упражнения, за то, что расшевелила утром и смотивировала тренироваться дальше. А значит - вы не просто смотрели эфир, а делали упражнения вместе со мной! 🤗

Когда видишь отклик - это всегда тааак приятно! И меня это тоже мотивирует делать для вас ещё больше. И вот, вдохновленная вами, я решила запустить карантинный марафон #тренируюсьсNK 🏃🏼‍♀️💪🏻 Давайте мотивировать друг друга вместе!», – написала артистка под новым постом. Поклонники отреагировали достаточно позитивно на новый пост.

Днем ранее звезда успела засветиться в нескольких образах, причем большинство из которых - домашние и без излишеств. Также звезда показала, что тренировалась с супругом даже в жаркую погоду во время запланированного отдыха.

Все кадры оказались частю нового смонтированного отдыха Насти, о котором она оповестила на своей странице в Инстаграм:

«Давайте настроимся на хорошее? Как часто у вас не хватало времени на отдых и на «просто полежать на диване»? Вот я уже и не помню, когда у меня такая возможность была в последний раз 🙈

А сейчас - появилась, поэтому предлагаю не поддаваться унынию, а, например, посмотреть что-то на YouTube. Я, вот, приготовила для вас вторую серию моего влога из Мексики 🌴 ☀️ Выпуск получился очень большими и насыщенным: я рассказала о своих главных бьюти лайфхаках, любимых средствах по уходу за собой, а ещё показала, с каких ритуалов и спортивных упражнений я обязательно начинаю своё утро на отдыхе 🏃🏼‍♀️», – написала Настя.

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