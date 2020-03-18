Віра Брежнєва поділилася стильними фото з епіцентру коронавірусу в Європі

Популярна українська співачка, яка переїхала жити і працювати в Росію, часто балує своїх шанувальників яскравими кадрами з своїх нових фотосесій. Як повідомляє Politeka, на цей раз вона вирішила поділитися знімками з Італії.

На серії знімків Брежнєва позує в різних вбраннях і антуражах. Причому на деяких знімках у співачки навіть інша стрижка: замість звичного волосся нижче плечей Брежнєва позує зі стильним каре. На кількох фото співачка позує з машиною, вигнувшись у спокусливій позі.

Ще на одному знімку Брежнєва стоїть спиною до глядача в довгій бежевій спідниці, яка підкреслює всі вигини її фігури.

Також на одному зі знімків співачка висить на гімнастичних кільцях в бежевій блузці і вузькій сірій спідниці з глибоким розрізом.

«Ще зовсім недавно, в кінці січня в Італії під Міланом на плівку з @goshapavlenko знімали приголомшливий номер @lofficielukraine А сьогодні всі кордони закриті, дуже сумую за свої друзям з різних країн і віртуально обіймаю», - підписала фото Віра.

Її шанувальники прийшли в захват від нових кадрів.

«1 фото взагалі шедевр», «Ну краще вже так. Як кажуть у нас в Італії, найкраща вакцина - сидіти вдома і все буде добре», «Гарна! Віра, бережи себе», «Завжди шикарна!», «Віра, Ви чудова, красива і цікава! Захоплююся!», «Красиві і стильні знімки!!! Віра ви прекрасні», «найкрасивіша з усіх зірок», «Божечки кожне фото шедевр», «Ідеальна жінка!», - пишуть люди.

Раніше Брежнєва відкрито висловилася про чутки про зради свого чоловіка Костянтина Меладзе. Співачка заявила, що всі ці чутки не мають нічого спільного з реальністю. За словами Брежнєвої, вона ставиться до них з гумором і її навіть захоплює талант Меладзе, який, на думку пліткарів, не тільки встигає займатися безліч проектів, але і знаходить час на «гулянки з Ерікою».

Співачка додала, що зараз, як ніколи, цінує себе, тому просто не боїться ніяких «суперниць».

Нагадаємо, Брежнєва в масці вразила зовнішнім виглядом, кадри облетіли мережу.

Як повідомляла Politeka, Вірі Брежнєвій міцно дісталося через скандал в сім'ї: "Зв'язалася з гарячою брюнеткою...".

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