В 2021 році Україну на конкурсі "Евровидение" представлятиме переможець національного відбору "Євробачення 2020", гурт Go-A

Про це йдеться на офіційній сторінці пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні у соціальній мережі Instagram.

Гурт Go-A звернувся до українців з цього приводу.

«Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується - обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках», йдеться в повідомленні гурту.

Нагадаємо, конкурс «Євробачення 2020» було скасовано з-за пандемії коронавіруса.

Шоу пройде в наступному році в Роттердамі, але вже з новими номерами та новими піснями. Всі виконавці цього року будуть запрошені назад, але з - за правил поточні пісні більше не будуть використовуватися.

Раніше лікарі діагностували коронавірус у одного з членів Європейського мовного союзу. З цієї причини представники Швеції та Ізраїлю відмовилися брати участь у заході.

«Європейський мовний союз продовжує стежити за ситуацією і оцінювати потенціал впливу коронавіруса на конкурс. Якщо ситуація погіршиться, будуть вжиті альтернативні заходи», — повідомляли організатори «Євробачення», сподіваючись на поліпшення обстановки.

Нагадаємо, мер Роттердама заявляв раніше, що питання проведення Євробачення вирішиться 5-6 квітня. В цей час організатори повинні монтувати сцену і рішення буде прийнято до початку будівництва.

"Для мене останній день - це момент, коли ми починаємо будувати сцену. В цей день повинні уточнити: пройде Євробачення чи ні. У нас є два варіанти: EBU і AVROTROS (голландський мовник) можуть прийняти рішення про проведення або скасування. Але зараз занадто рано", - заявив чиновник.

Раніше стало відомо, що в Нідерландах, де в цьому році повинен відбутися конкурс, заборонили публічні зібрання груп більш ніж з 100 чоловік з-за поширення коронавіруса.

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