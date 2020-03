View this post on Instagram

Пока мы все немного «ленивые жопки» на домашнем карантине, кидаю вам полезный #todolist Для тела: 1. Утренние медитации в прямом эфире от @hello_sashasasha 2. Попробовать тренироваться в режиме online со своим тренером (я уже планирую свои с @al_pohrebniak ) 3. Если не получается с online-тренировками, попробуй утреннюю зарядку: планка с попеременным касанием плеч (20 раз), планка - ноги поочерёдно тянем к груди (20 раз), джампинг-джек (20 раз), приседания с выпрыгиванием (20 раз) x3 раза такой сет + добавить растяжку в конце 4. Пробежки на свежем воздухе 5. Если переживаешь - а стоит ли бегать на улице - тебе в помощь пойдёт лестница в твоём доме! Количество подходов рассчитывайте учитывая ваш уровень подготовки! 6. Обязательные пешие прогулки! Сидеть дома - это хорошо, но выходить и дышать воздухом нужно! Просто избегать контактов с людьми! Вкусности: 1. Приготовить супер вкусный смузи - 1/2 авокадо, 1 банан, 100мл кокосового молока, замороженные ягоды, семена льна - все это в блендер. В сам смузи добавить любимую гранолу 🥣🧡 (спасибо @iartemova ) 2. Лаваш рол 🧡 смазываешь лаваш хумусом, выкладываешь наверх тофу (с маринадом можно баловаться, но мои любимые - соевый соус , кари паста), авокадо, морковку, капусту, помидор. Включаешь любимый сериал/открываешь книгу и наслаждаешься вкусовым оргазмом 😂🧡🌯 3. Покупаешь сосиски из шпината, делаешь омлет из тофу, добавляешь на свою тарелку овощей - вкусный и сытный завтрак готов 🧡🍲 4. Домашнее мороженное🤤 режешь банан, кладёшь в морозилку. Тем временем замачиваешь финики в воде. Через минут 30 взбиваешь это все в блендере , добавляешь немного кокосового молока , перемешиваешь. Выкладываешь все в формочку (либо просто в любую ёмкость) и в морозильник на минут 30. 🤞🏼🥰🍨 5. Не забываем про чиа с кокосовым молоком! Который мы замачиваем на ночь и на утро кушаем с тем, что душа пожелает - будь то фруктовое пюре, овсянка, гранола или простые фрукты!🥛 Если понравилось - могу периодически делать свои подборки и разбавлять сторис своими домашними делами 🧡🧸