Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія вразила витівкою під час відпочинку на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Поки ми всі трохи «ледачі жопки» на домашньому карантині, кидаю вам корисний todolist», - йдеться в повідомленні.

Далі Горова радить українцям низку справ, які можна спробувати, поки сидите вдома на карантині: зробити зарядку, медитацію, а також ранкову пробіжку. Все це дівчина супроводжувала кадрами того, як вона тверкает.

«Божественна», «ауф», «вогонь», «це занадто красиво», «ой усі, ппшка», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Наталя Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа і рідна – продюсера Ірини Горової всерйоз зайнялася підготовкою свого тіла до літа.

Дівчина нерідко розміщує в своєму Instagram знімки відвертого характеру. На цей раз вона показала фото іншого стилю.

У сториз Наташа Горова показала фото в оточенні спітнілих чоловіків. По всій видимості, кадр зробили в залі після завершення тренування.

Заняття було инстенсивным, про що свідчить втомлений і розпатланий вигляд дочки Потапа, а також підпис: «Було тяжко».

Також на фото неможливо не помітити виступили м'язи на ногах Горовий.

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