Відома російська актриса Христина Асмус показала нове спекотне фото в Instagram

На фото Асмус позує в дивних джинсах і кепці. Більше на Христині нічого не було, навіть білизни. Вона стояла спиною до камери і тільки розгорнула особа на об'єктив. Волосся у актриси були в цей раз розпущені. На тлі можна побачити скляний бортик і сходи, що ведуть вниз. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

підпису Асмус поставила безліч різних хештегов, в яких висміяла користувачів.

Фанати встигли поставити понад 40 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Коли хештеги Асмус краще, ніж твої тексти", "ви грали Сильвестра Андрійовича, а я не в курсі?", "Ви на наборі маси,де маса???", "Навіщо вам взагалі одяг?Вас голою все бачили", "Знову один і той же ракурс", "яка шкіра. Як у немовляти. Або це оброблена фотографія? Якщо ні, то Крістіна це просто супер. Як?".

Раніше ми повідомляли, що коронавірус не обійшов стороною 31-річну російську актрису Христина Асмус.

Дівчина звернулася до шанувальникам у своєму мікроблозі в Instagram. Асмус повідомила про скасування вистав через оголошеного в Росії карантину, а також побажала здоров'я всім користувачам в результаті спалаху коронавіруса.

"Сьогодні ми повинні були грати улюблену «Качину полювання» в @ermolova_theater 🎭 Ні «Тексту», ні «Ревізора», ні «Гамлета», ні інших спектлей найближчим часом не буде. Поки до 10 квітня. А там, кажуть, чекаємо новин... 🥺 Ймовірність закриття проекту «які Повернулися» у Москві - максимальна⚡️ тобто, коли я грала минулий спектакль..навіть уявити не могла, що він може виявитися останнім", - написала Крістіна.

Повідомлялося, що російська актриса Христина Асмус порадувала шанувальників несподіваним одкровенням про своє минуле.

«Ви пам'ятаєте часи, коли електронні скриньки було модно називати різними ніками? 🤪📧 У кого troll, у кого princess, у кого Batman )))) У мене був lady2332)))) 🙈 Але потім стало безглуздо і ніяково і я зробила прізвище 📬 Колитесь, у кого які були? Чи може досі є?))))) Мене завжди смішить, коли яка-небудь серйозна тітонька дає мені свою електронну адресу stervo4ka74», - йдеться в повідомленні.

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