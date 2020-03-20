Кожен із зоряної сім'ї Анастасії Заворотнюк намагається зробити внесок у боротьбу з онкологією

Про це пише видання КП.

Як відомо, після багатьох місяців мовчання в соціальних мережах активізувалася Ганна Заворотнюк.

Незважаючи на те, що родина "моєї прекрасної няні" всіляко приховує деталі страшної хвороби Анастасії Заворотнюк, її дочка йде на контакт з прихильниками актриси і ділитися з ними своїми емоціями і міркуваннями.

Журналісти звернули увагу, що Ганна Заворотнюк практично щодня стала публікувати пости в своєму Instagram.

З моменту, як вона "вийшла з тіні", у неї зросла кількість підписників майже на 10 тисяч. Більш того, у Ганни Заворотнюк з'явилися перші рекламні пости і контакти піар-менеджера.

За інформацією журналістів, Ганна зважилася на крайній крок і стала публікувати рекламу в соцмережах за скромні розцінки. Так, один пост у стрічці обійдеться у 50 тисяч, а в Stories - 15.

Гроші зірковій родині зараз не завадять, тому Ганна, мабуть, заради своєї матері, вирішила розкручувати власний аккаунт в Instagram.

Раніше Заворотнюк Ганна зізналася, що до недавнього часу у неї не було бажання і сил виходити на зв'язок зі світом, але вона намагається подолати цей стан.

«Біль живе в мені кожну секунду, і поверхневі судження деяких людей, які не приведи Господь коли-небудь зіткнутися з подібними ударами долі, не мають права мене судити», - зазначила дівчина.

Вона додала, що вона дійсно вирішила вихлюпувати свої думки читачам. Адже вони моляться за її маму, а це багато значить для дівчини.

Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.

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