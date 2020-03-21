Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", опублікувала фото з відпочинку 

Деякий час тому співачка відпочивала на Балі і публікувала фотографії, пише  Politeka.net

Проте, мабуть, запаси знімків артистки не вичерпані, тому вона продовжує радувати шанувальників кадрами в купальнику. 

Так, чарівна блондинка позувала в купальному вбранні з глибоким декольте. Завдяки такому відвертому вибору, можна було розглянути, наскільки дівчина струнка. 

На шиї артистки блищав золотий ланцюжок, додавши образу певної вишуканості. 

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Купальник мав поясок з черепашок під грудьми, щоб ще більше підкреслити тонкі вигини тіла красуні. 

Зірка зухвало дивилася в камеру, а також ефектно вигнулася на березі, піднявши обличчя до неба. 

"Завжди пам'ятаю ☀️", - підписала знімок красуня. 

За три години пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів. 

"Ось це з розуму зійти слова тут не потрібні мила прекрасна як завжди посмішка просто супер! Спасибі ангел за те що ти є!", "Ірочко, ти так радуєш мене коли викладаєш нові пости😍 Ти така красива❤️ Просто підняла мені настрій😘 Спасибі зайчик 😚💫❤️", "Тепер хочеться на море)) а не можна...😅", "Так карантин ж ! 😲", "З задоволенням оцінюю ваші публікації!👍🤗❤️ Виглядаєте, як завжди, бомбезно! 🤗❤️❤️❤️", "Виходь за мене заміж😘😘😍🌹🌹❤️❤️", "Як завжди шикарно🔥", "Уявляєш!А вона все ближче до водички))", "Дуууже красива 🌹, коли приїдете додому, зачекались 😙?", "Красуня. Ви чудова дівчина 🌹", "Неперевершено!", "Вауууу я ваша фанатка я обожнюю дивитися як ви кричите на Юрія Ткача це просто супер 😘", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо,  Ірина Сопонару позувала в топі і легкому низі. Волосся у Сопонару було розпущене. Образ доповнила актриса прикрасами на шиї.

Вона стояла боком, дивилась в камеру. На тлі можна побачити море і небо, а також частину берега. Фото було зроблено чорно-білим. 

"Іринка ти дуже добре розпвідаєш новини в чисто news. Молодець, дивлюся кожен випуск", "Доню, чорно біле фото агонь", - написали фанати. 

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