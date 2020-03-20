Відома співачка Тіна Кароль показала, як займається в порожньому залі під час карантину

Артистка не так давно розповіла про те, що змушена була забрати свого сина Веніаміна з Лондона, скасувала концерти і навіть змінила свій графік роботи. Тепер зірка проводить конференції за допомогою відеочату, готуючись до ефірів на пісенному шоу, а також все частіше проводить тренування в спортзалах, повідомляє Politeka.

Цього разу Тіна показала, як проводить час вдома, після появи вільного часу в її графіку. Як виявилося, артистка любить проводити тренування на вулиці, про що вона повідомила лише день тому і відразу ж з'явилася на заняттях спортом на вулиці. У розділі Сторі Instagram Тіна показала, як тренувалася на вулиці у власному дворі.

А сьогодні артистка з'явилася в спортзалі вже в іншому спортивному костюмі і короткому топі під час занять в порожньому залі. Артистка не тільки активно поразминалась, але ще й похвалилася розтяжкою і планкою.

Також артистка вирішила показати в розділі Сторі в Instagram, як проходять репетиції з учасниками шоу "Голос" у дистанційному режимі.

Як відомо, після оголошення про карантин через епідемію коронавіруса, зірка змушене скасувала кілька концертів ,призупинила безліч робіт і, будучи одним із членів журі пісенного шоу, змушена спілкуватися з учасниками у дистанційному режимі через відеозв'язок.

На фан-сторінці Тіни в Instagram також з'явилося фото, зроблене під час репетиції Тіни з учасниками "Голосу". Артистка позувала без макіяжу в теплій кофті з принтом і з розпущеним волоссям.

Варто відзначити, що без косметики і яскравих укладок Тіна виглядає ще молодше, ніж під час стильних фотосесій. Про этэом шанувальники написали під постом в Instagram "Фантіно".

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