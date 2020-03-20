Известная певица Тина Кароль показала, как занимается в пустом зале во время карантина

Артистка не так давно рассказала о том, что вынуждена была забрать своего сына Вениамина из Лондона, отменила концерты и даже изменила свой график работы. Теперь звезда проводит конференции по видеочату, готовясь к эфирам на песенном шоу, а также все чаще проводит тренировки в спортзалах, сообщает Politeka.

В этот раз Тина показала, как проводит время дома, после появившегося свободного времени в ее графике. Как оказалось, артистка любит проводить тренировки на улице, о чем она сообщила всего день тому назад и сразу же появилась на занятиях спортом на улице. В разделе Стори в Инстаграм Тина показала, как тренировалась на улице в собственном дворе.

А сегодня артистка появилась в спортзале уже в другом спортивном костюме и коротком топе во время занятий в пустом зале. Артистка не только активно поразминалась, но еще и похвасталась растяжкой и планкой.

Также артистка решила показать в разделе Стори в Инстаграм, как проходят ее репетиции с участниками шоу "Голос" в дистанционном режиме.

Как известно, после объявления о карантине из-за эпидемии коронавируса, звезда вынуждено отменила несколько концертов ,приостановила множество работ и, будучи одним из членов жюри песенного шоу, вынуждена общаться с участниками в дистанционном режиме через видеосвязь.

На фан-странице Тины в Инстаграм также появилось фото, сделанное во время репетиции Тины с участниками "Голоса". Артистка позировала без макияжа в теплой кофте с принтом и с распущенными волосами.

Стоит отметить, что без косметики и ярких укладок Тина выглядит еще моложе, чем во время стильных фотосессий. Об этэом поклонники написали под постом в Инстаграм "ФанТины".

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