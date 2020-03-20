46-річна російська співачка Наташа Корольова приголомшила публіку, перетворившись до невпізнання заради свого хрещеника

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео, на якому з'явилася в незвичайному образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Корольова опрацювала свою зовнішність в редакторі і постала з заячими вушками, сердечком на кінчику носа і червоними губами.

Співачка розповіла, що зважилася на творчий експеримент заради свого маленького хрещеника - прочитала на камеру казку "Рукавичка", надавши кожній тварині різні голоси. Ідея настільки сподобалася самій артистці, а також її близькому оточенню, що вона вирішила поцікавитися у фанатів, чи варто їй продовжувати цим займатися.

"Мене вмовляють всі мої друзі, у яких є маленькі діти!!! Мені дуже цікаво дізнатися думку у Вас, шановні друзі - якщо у вас є маленькі діти або онуки, увімкніть їм на моєму YouTube каналі казку «Рукавичка». Мені важливо знати, як реагують діти: їм подобається або дуже подобається)))?", - написала в соцмережі Корольова.

Шанувальники менш ніж за добу поставили 100 000 "лайків", засипавши Наташу компліментами. Деякі зазначили, що на сьогодні не вистачає таких добрих проектів.

"ну прикольно 👍👍👍 в наш час так не вистачає чогось дитячого , яскравого , веселого , наївного . Наташа , в точку !!! спасибі тобі 🌻"

"Наташа, це круто... Ви хороший приклад для багатьох.. 💋"

"Яка молодець,, Натусік може Ви нам покажете російські казки.🤗👍"

"Свинка, звичайно, це фільм жахів відпочиває)). А так в цілому дуже миленько!👍😊 "

"Ніяк дитинство її не покидає!!!!❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Корольова здивувала фото з артисткою Надією Бабкіною. Заради гарячого знімка, зірка залізла на руки до старшої подруги. При цьому нахилилася так, що її бюст опинився мало не на обличчі Надії.

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