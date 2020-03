View this post on Instagram

Мой маленький крестник Максик очень любит сказки, и я специально для него сняла «Теремок»! Этот творческий эксперимент в жанре «Детских сказок-рассказок» меня уговаривают продолжать все мои друзья, у которых есть маленькие дети!!! Мне очень интересно узнать мнение у Вас, уважаемые подписчики - если у вас есть маленькие дети или внуки, включите им на моем YouTube канале сказку «Теремок» по ссылке в сториз и в шапке профиля. Мне важно знать, как реагирую детки: нравится им или очень нравится)))? Жду ваши отзывы и видео с хештегом #тусинысказки#наташакоролева #дети #странадетей #семья