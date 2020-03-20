Популярна українська співачка Наталка Могилевська покрасувалася на сцені у веселому та відвертому образі "хуліганки"

Зірка опублікувала нові знімки і тим самим показала, як виступала на сцені "Ліги Сміху", пише Politeka.net. Артистка носилася сценою з об'ємним укладанням, пов'язкою на голові, в джинсах, майці і з величезними "грудьми" - під світлу майку зірки вмістилося чимало, ймовірно, паралону. Груди виконавиці при виступі на сцені виглядали явно "збільшеними", при чому в рази:

«Сміх - це перший шлях до щастя. Вмійте сміятися над собою, частіше посміхайтеся, шукайте в будь-якій ситуації позитивні сторони і ви не встигнете помітити, як все зміниться навколо! І саме сьогодні, в міжнародний день щастя, стартує перша гра… А що робить вас щасливим?», - підписала артистка свій новий пост. Навколо зірки вітчизняного шоу-бізу пританцьовували молоді хлопці з команди-учасниці Ліги і схоже, ігри справді обіцяють бути цікавими і смішними.

Шанувальники жваво відреагували на пост Наталії:

«Чекаю не дочекаюся ✌️»

«Так хочеться, щоб у нас було все добре і ми будемо щасливі. Я ,вірю. Українці сильні.😍😍😍»

«Просто жити - це вже щастя. Сонце чи дощ - це щастя😉 Завжди можна знайти привід для щастя, було б бажання)»

«Класна👏😍»

Нагадаємо, Наталя Могилевська стала тренером на популярному шоу "Ліга Сміху".

Для першого виходу артистка вбрала легку сукню леопардового забарвлення. Наряд виділив пишні груди і тонку талію Наталії.

Співачка зробила укладку з хвилястого волосся і макіяж з акцентом на очі.

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