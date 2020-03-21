Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская показала, как развлекается ее пластический хирург, чтобы снять стресс

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео из клиники пластической хирургии, передает Politeka.

Для начала звезда раскрыла секрет своего отличного внешнего вида, заявив, что обязана цветущей внешностью своему доктору Андрею Искорневу, а затем перевела камеру на столик, где лежали грудные импланты.

По словам Лолиты, сейчас женщины массово избавляются от "сделанной" груди, а сотрудники клиники снимают стресс тем, что мнут силиконовые протезы.

«Мужики, приходите сюда трогать, не мучайте баб. Лучше пусть это будет антистресс», – предложила артистка.

В подписи к видео Лолита упомянула телеведущую Леру Кудрявцеву, которая «обломала» многим желание увеличивать грудь.

В свою очередь пользователи обратили внимание на то, что Милявская заметно похудела, и поспешили сразу же похвалить певицу.

«Лола, как вы так сильно похудели, скажите честно», «Похудевшая😍😍😍 красотка😘💐», «Вы молодец. Очень постройнели», – пишут фанаты.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка опубликовала ролик, в котором заявила, что начинает производство собственной туалетной бумаги - ведь это так выгодно в настоящее время. Лолита предстала крупным планом с идеальными макияжем и укладкой.

«Не хочу отставать от зарабатывания денег 🤷‍♂ Ищу себя в «новое время» 🤓😂✌», - написала в соцсети Милявская.

В кадре же она более подробно рассказала о своем бизнес-проекте.

«Я поняла, что живу в эпоху, когда сметаются все просроченные продукты. Браво, ребята, заработали! Все, что лежало на полках, сметено. Больше всех заработали, наверное, и те, кто выпускает медицинские маски и туалетную бумагу. Поэтому я решила не отставать и начинаю производство собственной туалетной бумаги. Могу помочь не только нашей стране, но и всем», - поделилась Лолита, добавив, что ее туалетная бумага будет называться «Иди в ж*пу».

Напомним, Лолита озолотилась после развода с молодым мужем, раскрыты подробности

А еще Politeka сообщала, что Лолита без стеснения показала, как выглядит на самом деле, макияж уже не спасает

Также Politeka писала, что Лолита неожиданно рассказала, чей Крым на самом деле