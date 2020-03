View this post on Instagram

С моим другом и потрясающим пластическим хирургом @andrey_iskornev, скучно никогда не бывает✌️Моя Лера @leratv любимая, «обломала» многим желание увеличивать грудь✌️😎 А Андрей никогда и против не был☝️ Он лицами занимается 🤓✌️ Намасте́ всем🙏