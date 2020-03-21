Такою телеведучу майже не впізнати

39-річна українська ведуча і актриса Дарина Трегубова розбурхала шанувальників розкішними фото у червоному платті

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram.

Телеведуча «Х-фактор» вразила фігурою в червоному обтягуючому плаття на тонких бретелях і ніжним чином. Її волосся були розпущені і покладені локонами на одне плече. Макіяж нюдовый. На двох кадраз Даша Трегубова була в чорній масці з мережива, яка закривала її очі.

У цілому, образ на тлі червоних портьєр на сцені вийшов дуже вдалим, про що свідчить популярність знімків в соцмережі. За три години вони встигли зібрати кілька тисяч лайків і десятки коментарів.

У пості під фото телеведуча вирішила поділитися власним віршем про карантин, переробленим під стиль Бродського:

«Залишайся у фокусі

Не піддавайся паніці

Будь паинькой (Або не будь паинькой)

Носи маску

Скинь маски

Не чіпай обличчя руками

Знайди те, що тебе зачіпає

Роби те, про що давно мріяв

І те, про що навіть не думав

Будь з близькими

Згадай про далеких

Виспися

Фантазуй

Не вважай збитки

Придумай новий дохід

Зроби перший крок

В будь-якому напрямку

Танцюй так, ніби ніхто не бачить (А ніхто і не бачить)

А якщо і бачить

То йому пофіг

Тому що

Це твоє життя

Твій танець

І твій карантин».

У коментарях до знімків шанувальники української зірки висловили, що вона потрапила прямо в точку своїми словами. Інші захоплюються її красою.

«Даша, чудово!..! І все правильно!», «Леді в червоному», «Дашенька як завжди🔥», «Дуже яскрава!», «Карантин карантином.....а червоний колір Ваш! Точно. Вкотре переконуюся», «Ти прекрасна!», «Як круто написано!!!! 🔥🔥🔥Захоплююся Вами», – пишуть в мережі користувачі.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

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