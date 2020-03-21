39-річна українська ведуча і актриса Дарина Трегубова розбурхала шанувальників розкішними фото у червоному платті
Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram.
Телеведуча «Х-фактор» вразила фігурою в червоному обтягуючому плаття на тонких бретелях і ніжним чином. Її волосся були розпущені і покладені локонами на одне плече. Макіяж нюдовый. На двох кадраз Даша Трегубова була в чорній масці з мережива, яка закривала її очі.
У цілому, образ на тлі червоних портьєр на сцені вийшов дуже вдалим, про що свідчить популярність знімків в соцмережі. За три години вони встигли зібрати кілька тисяч лайків і десятки коментарів.
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У пості під фото телеведуча вирішила поділитися власним віршем про карантин, переробленим під стиль Бродського:
«Залишайся у фокусі
Не піддавайся паніці
Будь паинькой (Або не будь паинькой)
Носи маску
Скинь маски
Не чіпай обличчя руками
Знайди те, що тебе зачіпає
Роби те, про що давно мріяв
І те, про що навіть не думав
Будь з близькими
Згадай про далеких
Виспися
Фантазуй
Не вважай збитки
Придумай новий дохід
Зроби перший крок
В будь-якому напрямку
Танцюй так, ніби ніхто не бачить (А ніхто і не бачить)
А якщо і бачить
То йому пофіг
Тому що
Це твоє життя
Твій танець
І твій карантин».
У коментарях до знімків шанувальники української зірки висловили, що вона потрапила прямо в точку своїми словами. Інші захоплюються її красою.
«Даша, чудово!..! І все правильно!», «Леді в червоному», «Дашенька як завжди🔥», «Дуже яскрава!», «Карантин карантином.....а червоний колір Ваш! Точно. Вкотре переконуюся», «Ти прекрасна!», «Як круто написано!!!! 🔥🔥🔥Захоплююся Вами», – пишуть в мережі користувачі.
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