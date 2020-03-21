Російський шоумен Олександр Ревва, більш відомий широкій публіці як Артур Пирожков, оригінально привітав усіх причетних зі всесвітнім Днем поезії

На своїй сторінці в Іnstagram артист опублікував чорно-біле фото з дружиною Анжелікою, передає Politeka.

На знімку Олександр у чорній водолазці і трусах притулився до спини дружини, на жінці – лише біла сорочка. Обоє сидять на кубах.

«У Камасутрі багато цікавих поз, шкода, у нас з дружиною остеохондроз. Із Днем Поезії!!!», – підписав фото Ревва, продемонструвавши таким чином свої поетичні таланти.

У коментарях користувачі не забули висловитися з приводу знімка.

«Які ніжки))👍», «Коли забули одягнути штани ...😂», «Займіться йогою, будь-яка поза під силу буде🤣», «Дуже жіночно, все, як я люблю😉», «Супер❤️❤️❤️🔥», «У тебе повіримо! Але у молоденької дружини.... лукавиш...🤣🤣🤣», – пишуть люди.

Менш ніж за годину кадр зібрав майже 27 тисяч лайків. Всього на сторінку Артура Пирожкова підписані шість з половиною мільйонів чоловік.

Раніше ми писали, що, на думку пластичного хірурга Тимура Хайдарова, Олександр Ревва звертався за допомогою до фахівців. Він упевнений, що до зовнішності зірки доклав руку пластичний хірург. За припущенням доктора, Ревва зробив ринопластику, оскільки раніше у нього була викривлена перегородка. Після операції ніс став рівнішим і меншим. Також в Олександра тепер немає навислих повік завдяки блефаропластиці. Це видно, якщо придивитися, як зменшилася витрішкуватість. Блефаропластика також позбавила Пирожкова від зморшок в області очей, обвисання шкіри і мішків.

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