Поки українці нидіють у чотирьох стінах на карантині через коронавірус, зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару вирішила подарувати своїм підписникам частинку тепла

На своїй сторінці в Instagram білява красуня опублікувала пару знімків з відпочинку за кордоном, на яких позує на березі океану, передає Politeka.

На ній – кораловий купальник з глибоким декольте, що підкреслює струнку фігуру зірки, а з аксесуарів можна побачити ланцюжок з великими ланками і сережки.

Дівчина підставляє обличчя сонцю, закривши очі, а позаду неї плескаються хвилі.

Користувачі негайно відреагували на фотографії.

«Мурашки по спині», «Ти порушуєш закон!!! Це не законно бути такою гарною», «Прекрасна!», – пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Ірина Сопонару показала свої фрукти і красиві частини тіла. Зірка позувала біля басейну з блакитною водою, опустивши в нього п'яточку з салатовим педикюром.

Дівчина похвалилася стрункістю, а також рівним загаром. На красуні можна помітити чорні трусики.

Ми також писали, що Ірина позувала в білизні і показала свої підкачані сідниці поблизу. Вона постала в білій білизні, лежачи на березі. Власне, крім білизни, сідниць і трохи талії артистки на фото нічого не було видно.

«Фото на паспорт...🙈 Мені вже прилетіли питання з приводу цієї білизни і де взяти? ... вже можна розповісти?», – підписала свої пікантні знімки Ірина.

Нагадаємо, «Квартал 95» раптом перейшов на українську мову, але вийшло погано

А ще Politeka писала, що роздягнена зірка Кварталу 95 втратила всякий сором і виставила напоказ п'яту точку

Також Politeka повідомляла, що найгарячіша зірка «Кварталу 95» побавилася напівголою на дикому пляжі