29-річна українська співачка Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, збентежила зовнішнім виглядом у відвертій сукні

Як передає Poliiteka.net, красуня поділилася свіжим роликом у своєму мікроблозі в Instagram, на якому покружляла перед камерою в чорно-сріблястій міні-сукні, прикрашеній блискітками і бахромою (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Зірка підібрала волосся наверх, зробивши зачіску "ракушка" і нанесла яскравий макіяж.

Регіна безсоромно виляла стегнами, присідала і навіть висувала язик - однак користувачі виявилися непохитні - артистка помітно погладшала.

"Дорога моя фокус-група і просто ті, хто мене любить, дуже потрібна ваша допомога для визначення стилістичного вектора - оцініть, плз, мій образ від 1 до 10❤️", - підписала ролик зірка.

Думка шанувальників розділилися: одні побачили у фігурі співачки зайві кілограми, інші ж поставили вищий бал - 10. Тим не менш, за годину пост зібрав більше 150 000 "сердечок".

"Що з талією?" - "ну камон вона народила не так давно" - "її немає"

"Региночка, ти завжди стильно виглядаєш. Це плаття розкішне, але обважнює трохи, виглядає громіздко. Тобі дуже йдуть більш легкі тканини."

"Погладшала"

"Талії немає"

"10 🔥🔥🔥 Регіна, ви красуня і моє натхнення 🙏🏻 приклад активної мами, за якою хочеться слідувати 😍❤️"

"Як завжди Регіна запальничка ❤️"

Раніше ми повідомляли, Регіна налякала фанатів "скаліченим" зовнішнім виглядом. Співачка використовувала одну з фішок в графічному редакторі, щоб "розтягти" собі обличчя - вийшло дійсно жахливо.

"Підсіли на булки? Так - ні", - підписала кадр Тодоренко, закликаючи користувачів проголосувати. Враховуючи, що більшість людей в світі зараз сидять вдома на карантині через коронавірус, зірка вирішила поцікавитися, як там йдуть справи у її фанатів із зайвою вагою.

Також ми розповідали, як Регіна поділилася відео в Instagram, на якому плаває разом з однорічним сином в басейні. Зворушливий ролик з усміхненими мамою і малюком, довів багатьох до сліз.

"Це найпрекрасніше відео❤️😍"; "Я розревілася 😃", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Тодоренко застукали за дивним заняттям разом з колегами

А ще Politeka писала, що Тодоренко не втримала головне достоїнство в срібній сукні