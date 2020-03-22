29-летняя украинская певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в Росии, обескуражила внешним видом в откровенном платье

Как передает Poliiteka.net, красотка поделилась свежим роликом в своем микроблоге в Инстаграм, на котором покружилась перед камерой в черно-серебристом мини-платье, украшенном блестками и бахромой (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Звезда подобрала волосы наверх, сделав прическу "ракушка" и нанесла яркий макияж.

Регина бесстыдно виляла бедрами, приседала и даже высовывала язык - однако пользователи оказались непреклонны - артистка заметно потолстела.

"Дорогая моя фокус-группа и просто любящие меня люди, очень нужна ваша помощь для определения стилистического вектора - оцените, плз, мой образ от 1 до 10❤️", - подписала ролик звезда.

Мнение поклонников разделилось: одни увидели в фигуре певицы лишние килограммы, другие же поставили высший балл - 10. Тем не менее, за час пост собрал более 150 000 "сердечек".

"Что с талией?" - "ну камон она родила не так давно" - "её нет"

"Региночка, ты всегда стильно выглядишь. Это платье роскошное, но тяжелит немного, выглядит грузно. Тебе очень идут более лёгкие ткани."

"Потолстела"

"Талии нет"

"10 🔥🔥🔥 Регина, вы красотка и моё вдохновение 🙏🏻 пример активной мамы, за которой хочется следовать 😍❤️"

"Как всегда Регина зажигалка ❤️"

Ранее мы сообщали, Регина напугала фанатом "изуродованным" внешним видом. Певица использовала одну из фишек в графическом редакторе, чтобы "растянуть" себе лицо - получилось действительно ужасающе.

"Подсели на булки? Да - нет", - подписала кадр Тодоренко, призывая пользователей проголосовать. Учитывая, что большинство людей в мире сейчас сидят дома на карантине из-за коронавируса, звезда решила поинтересоваться, как там обстоят дела у ее фанатов с лишним весом.

Также мы рассказывали, как Регина поделилась видео в Инстаграм, на котором плавает вместе с годовалым сыном в бассейне. Трогательный ролик с улыбающимися мамой и малышом, довел многих до слез.

"Это самое прекрасное видео❤️😍"; "Я разревелась 😃", - писали в комментариях.

Напомним, Тодоренко застукали за странным занятием вместе с коллегами

А еще Politeka писала, что Тодоренко не удержала главное достоинство в серебряном платье