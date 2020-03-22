Популярна українська співачка Оля Полякова постала перед шанувальниками в яскравому образі

Як повідомляє Politeka, Оля Полякова - справжня любителька подорожей, при цьому нерідко примудряється поєднувати роботу з відпочинком. Приміром, у січні співачка їздила в тур по Канаді та США, після чого разом з дочками поїхала позасмагати на березі океану в Мексику. Звичайно ж, артистка із задоволенням радувала шанувальників жаркими пляжними фото в бікіні.

Зараз же, як і всі українці, Полякова з сім'єю знаходяться в карантині, але зірка не втомлюється показувати нові відео і фото на своїй особистій сторінці в мережі Instagram.

На сторінці в Instagram вона показала грайливий знімок на яскравому тлі. Оля позує в чорній сукні з бехромою і золотим широким поясом, який ідеально підкреслив її форми – розкішні груди і осину талію. Довжина сукні і поза артистки демонструють її просто-таки нескінченні ноги у всій красі.

Кадр зроблений таким чином, що з легкістю можна розглянути частково оголений бюст "Королеви ночі", а її пікантний образ підкреслила кепка і золоті прикраси від яких аж очі розбігаються.

На жаль шанувальники виконавиці не мають можливості залишити свої коментарі під знімком, адже його Оля Полякова показала у своєму особистому Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що юна дочка Олі Полякової Марія показала нові кадри в Instagram.

На фото Маша позує в корсеті і сорочці. Образ доповнила Полякова стильними сережками, кросівками та розпущеним волоссям.

На першому фото вона стоїть, задерши голову, а на другому - присіла на одну ногу. На тлі нічого не було видно, так як це студійне фото.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів.

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