56-летняя российская певица Лолита Милявская бесстыдно посмеялась над поклонниками, показав "жаркое" видео

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим роликов в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз), на котором предстала в весьма нескромном образе.

Так, растрепанная Лолита в одном лишь нижнем белье, тяжело дыша и вспотев, чистила ершиком унитаз. При чем в первые секунды вообще непонятно, что происходит - запыхавшаяся артистка тресет внушительным бюстом перед камерой и кажется, что смотришь "клубничку" для взрослых. Но затем неожиданно появляется отгадка.

"Чистка унитазов - сплошное удовольствие на карантине 🧜😜🤩✌️", - подписала шуточное видео певица.

Поклонники за час поставили более 120 000 "лайков", устроив жаркие обсуждения в комментариях.

"А Вы приколистка, респект!!! Я тоже использую карантин как время для разборки шкафов и избавления от лишнего хлама. Как я говорю : по одному квадратному метру в день и будет к Пасхе порядок! 👍😋"

"Золотая щётка для унитаза, конечно не легко😀. "

"Во, Лола жжёт 😀я тоже дома все перемыла и перечистила. Не паникер, но профилактика с дез. средствами точно не помешает."

"Лола, вы Супер! Я всегда считала, что только вы сможете занять место Примадонны "

"Лолушка!😂❤️убила !😂"

"Богинечка ну ты жжжешь!!!!! 🤪 Красивое белье!!! И ёршик тоже ничего 😂😍🔥"

"Аж запыхалась"

Ранее мы сообщали, Лолита высмеяла в соцсети россиян, наживающихся на коронавирусе. Поводом для шутки стало возмущение певицы, что многие подняли цены на "ходовой" нынче товар - туалетную бумагу. Поэтому Милявская заявила, что начнет выпускать собственную.

"Я поняла, что живу в эпоху, когда сметаются все просроченные продукты. Браво, ребята –заработали! Все, что лежало на полках, сметено. Больше всех заработали, наверное, и те, кто выпускает медицинские маски и туалетную бумагу", - поделилась Лолита, добавив, что ее туалетная бумага будет называться "Иди в ж*пу".

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