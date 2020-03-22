Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" поділилася архівним знімком у незвичайній компанії

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Слава тримає на шиї змію і, судячи по виразу обличчя, зовсім її не боїться.

«Три дівиці під вікном. Тепер буду постити старі фотки, щоб розбавити стрічку і «очманілі ручки». А чим ви займаєтеся в #карантин? Діліться чимось корисним і легким :)», - зазначила співачка.

Шанувальники за перші півгодини залишили під фото майже 3,5 тисячі лайків. Фанати хвалять артистку за прекрасний зовнішній вигляд.

«Ви найкраща», «Шикарна», «Вогонь», «Брітні?», «Дуже красива, стильна, чарівна, мила!», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Камінська разом зі своїми дітьми дотримується карантину. Про це вона щодня розповідає в соцмережах. Слава викладає різні кулінарні шедеври, на які раніше у артистки не завжди вистачало часу. Крім цього, співачка вигадує різні цікаві заняття для дітей.

Раніше ми писали, що Слава Камінська поділилася домашнім фото в білому халаті. Волосся у співачки було розпущене, а також вона забула вдягти спідню білизну. Артистка зізналася, що робила ліпосакцію, тому що деякий жир з її тіла неможливо прибрати за допомогою тренувань.

«Ви запитаєте навіщо? Щоб було менше жиру в важкодоступних місцях. Начебто, для цього її і роблять. Жирові пастки виявилися немаленькими», - зазначила співачка.

Як відомо, Слава також робила собі груди, чого ніколи не приховувала. Її колишній чоловік Едгар Камінський – пластичний хірург. Після розлучення він зізнався, що у Камінської була справжня залежність від пластики, вона хотіла постійно щось змінювати, а він говорив "ні".

Нагадаємо, що Камінська після ліпосакції показала, як виглядає її фігура: "Вважалася худою, але...".

А ще Politeka писала, що Камінська здивувала нічними розвагами з дочкою: "Ось так треба виглядати!".

Також Politeka повідомляла, що Камінська в крихітному топі показала, чим займається ночами: "Одяг скоро трісне".