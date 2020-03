В минулу неділю, 22 березня, пройшов десятий випуск популярного шоу "Голос країни-10"

Цей ефір став новим етапом для учасників та їхніх тренерів і носить назву "нокаути".

Чотири ефіри, зняті заздалегідь, присвячені окремим командам. У першому епізоді за перемогу змагалися учасники з команди MONATIK.

За новими правилами, тренери мають можливість "вкрасти" учасника у нокаутах.

Варто відзначити, що почався етап з виступу італійського тенора, номінанта "Греммі" Вітторіо Григоло з хітом "The Show Must Go On".

А ось першим учасником став Олександр Календа, який заспівав "Don't you worry child" і в результаті посів перше крісло.

Убощирца цирку Ася Хорошун підкорила своїм виконанням пісні групи "Бумбокс" - "Люди". Зайнявши перший стілець дівчина посунула Календу - на другий.

Мультиінструменталіст Сергій Асафатов наступним виступив з піснею Стінга "Roxanne". При цьому учасник грав на гітарі і губній гармошці. У підсумку він посунув Асю і Олександра.

Марія Щербак підкорила тренерів виконанням пісні "Посмотри мне в глаза" співачки Наталії Ветлицької. Дівчина зайняла третій стілець, посунувши Календу.

Бек-вокалістка Монатіка Ліда Лі виконала пісню "Fighter" Крістіни Агілери і вразила всіх у залі. Дівчина опинилася на другому стільці, а Календа - на стільці очікування.

Сучасний гуцул Сергій Роман виконав народну пісню "Несе Галя воду", провівши музичний експеримент. В результаті він виборов друге крісло.

Тепер Марія Щербак перейшла на стілець очікування, а Сергій Асафатов автоматично пройшов у чвертьфінал.

Еко-активит Владислав Семенов виконав пісню "Isn't she lovely" Стіві Вандера і потрапив на четвертий стілець, а Ася Хорошун перейшла на лавку запасних.

Зірка серіалу "Школа", Марія Кондратенко, зворушила Дана Балана піснею "Someone you loved" Льюїса Капальді. Дівчина зайняла місце на стільці очікування, тим самим Ліда Лі стала учасницею чвертьфіналу.

Мелен Пасса стала останньою учасницею в цьому ефірі. Вона виконала пісню Лінди "Мало огня". Талановита красуня зайняла перший стілець, ставши четвертою учасницею, яка пройшла у чвертьфінал.

В кінці тільки Дан Балан ивиявив бажання "вкрасти" собі учасника. Таким чином в його команду потрапила Марія Кондратенко.

