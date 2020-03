В прошлое воскресенье, 15 марта, прошел девятый выпуск популярного шоу "Голос країни-10"

Борьба за места у звездных тренеров обострилась, пишет Рoliteka.net. В предыдущем выпуске проект покинули 11 участников, и в прошлое воскресенье судьям снова пришлось выбирать.

Татьяна Ничай и Карина Балашова спели хит Арианы Гранде God is a woman. Их выступление было очень горячим. Потап и Настя Каменских не смогли выбрать, кто покинет шоу и им помогли другие тренеры. В итоге на шоу оставили Карину Балашову, которою называют маленькой NK.

IT-специалист Максим Перепелица боролся с представителем молодого поколения R&B Егором Шагаковым. Они исполнили песню Call Out My Name. В итоге Потап и NK выбрали Максима Перепелицу.

Сотрудница бара Даниэля Салема, Алена Крутиенко, спела в дуэте с Олесей Лейченко. Они исполнили песню "Не дощ". Потап и Настя вбрали последнюю.

Футболист Вахтанг Вахтангишвили и неуверенная в себе Юлия Коровко исполнили песню "Не люби мне мозги". Девушка продолжила участие в шоу, а мужчина покинул проект.

Модель Екатерина Степура библиотекарь Анна Боршовская выступили с известным хитом "Каждый раз" певицы Монеточки. Эта песня гникогда ранее не исполнялась на проекте. Первая девушка осталась на проекте.

Украинка Олекандра Горупа и китаец Сюй Чуань Юн сошлись в первом вокальном бою с песней NK "Тримай". Артистка даже исполнила с ними отрывок. Дан Балан выбрал парня.

Три девушки Кристина Карабанова, Карина Арбельяни и Тамара Балюк исполнили песню Bad Romance/In the shadows. Дан Балан выбрал двух вокалисток - Кристину и Тамару.

Анна Безгалова и Анастасия Балог любят Дана Балана и Тину Кароль. Обе исполнили песню Let her go и поразили зрителей. В итоге Анастасия осталась на проекте.

Участники Ульяна Горбачевская и Роман Клюба спели композицию "Ой там на горі, ой там на крутій". Двое очаровали весь зрительный зал. Тина оставила Ульяну.

Виталий Окс и Ксения Буга исполнили хит The Hurts "Wonderful life". Дан Балан раскритиковал пару, однако Тина Кароль вступилась за участников и выбрала Виталия.

Экс-участница "Голоса страны" с тренером Сергеем Лазаревым Ольга Мельник и офицер ВСУ Василий Процюк. У первой перед выступлением произошла паническая атака, но она взяла себя в руки и вышла на сцену. Оба исполнили песню Андрея Кузьменко (Скрябина) "Спи собі сама". Тина Кароль оставила на проекте девушку.

Ольга Баландюх и Анна Трубецкая понравились залу во время исполнения песни Sweet dreams. Вторая продолжила борьбу.

Участники команды Монатика Тоня Сова и Сергей Асафатов исполнили песню "Сансара". Дуэт довел до слез тренеров. Монатик выбрал Сергея, а команда Потапа и Насти "украли" Тоню.

Актер Руслан Опанасенко и красотка Мелен Пасса спели All for us. В итоге Мелен осталась на шоу.

Зоряна Атлас и Ася Хорошун подняли на ноги зал песней Havana. Монатик дал шанс второй участнице.

Александр Календа и Марко Квитка исполнили песню певца ROZHDEN "Знаешь". Автор был в зале, не сдержался и выполнил с парнями отрывок. ROZHDEN признался, что ему больше понравился вокал Александра, именно его и оставил себе Монатик. Тина Кароль оставила себе Марко Квитку.

