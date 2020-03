В прошлое воскресенье, 22 марта, прошел десятый выпуск популярного шоу "Голос країни-10"

Данный эфир стал новым этапом для участников и их тренеров и носит название "нокауты".

Четыре эфира, отснятые заранее, посвящены отдельным командам. В первом эпизоде за победу соревновались участники из команды MONATIK.

По новым правилам, тренеры имеют возможность "украсть" участника в нокаутах.

Стоит отметить, что начался этап с выступления итальянского тенора, номинанта "Грэмми" Витторио Григоло с хитом "The Show Must Go On".

А вот первым участником стал Александр Календа, спевший "Don't you worry child" и в результате занял первое кресло.

Убощирца цирка Ася Хорошун покорила своим исполнением песни группы "Бумбокс" - "Люди". Заняв первый стул девушка подвинула Календу - на второй.

Мультиинструменталист Сергей Асафатов выступил следующим с песней Стинга "Roxanne". При этом участник играл на гитаре и губной гармошке. В итоге он подвинул Асю и Александра.

Мария Щербак покорила тренеров исполнением песни "Посмотри мне в глаза" певицы Натальи Ветлицкой. Девушка заняла третий стул, подвинув Календу.

Бэк-вокалистка Монатика Лида Ли исполнила песню "Fighter" Кристины Агилеры и поразила всех в зале. Девушка оказалась на втором стуле, а Календа - на стуле ожидания.

Современный гуцул Сергей Роман исполнил народную песню "Несе Галя воду", проведя музыкальный эксперимент. В результате он выборол второе кресло.

Теперь Мария Щербак перешла на стул ожидания, а Сергей Асафатов автоматически прошел в четвертьфинал.

Эко-активит Владислав Семенов исполнил песню "Isn't she lovely" Стиви Уандера и попал на четвертый стул, а Ася Хорошун перешла на скамейку запасных.

Звезда сериала "Школа", Мария Кондратенко, растрогала Дана Балана песней "Someone you loved" Льюиса Капальди. Девушка заняла место на стуле ожидания, тем самым Лида Ли стала участницей четвертьфинала.

Мелен Пасса стала последней участницей в этом эфире. Она исполнила песню Линды "Мало огня". Талантливая красотка заняла первый стул, став четвертой участницей, которая прошла в четвертьфинал.

В конце только Дан Балан изъявил желание "украсть" себе участника. Таким образом в его команду попала Мария Кондратенко.

