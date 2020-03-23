Російська співачка Наталія Подольська, яка одружена з колишнім зятем Алли Пугачової Володимиром Пресняковим, показала, як проходять її вечора вдома

Відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. На ролику Пресняков накинув на себе куртку і зображує лиходія з фільму. А маленький син Володимира і Наталії зображує лицаря, який захищає принцесу (маму).

З першого погляду здається, що це круті сімейні розваги в щасливій сім'ї, але Подольська починає своє відео зі слів «Добрий тато – п'яний тато», натякаючи на те, що Пресняков випив. Зазначимо, що сам співак заявив, що він не пив.

Більшості шанувальників Подольської сподобалося домашнє відео зоряної пари. Вони зазначили, що саме такі моменти з дитинства найбільше запам'ятовуються дітям. Але знайшлися й ті, хто не зрозумів жарту Подольської. Відео за кілька днів подивилися понад 175 тисяч разів.

«Тато - просто добрий! Без зайвих слів», «Навіщо про п'яного тата сказала? А коли тверезий він демон чи що?», «Як малюк весело сміється! І як приємно бачити три покоління в одному відео», «Карантин обернувся сімейним спілкуванням, яке увійде в золоту скарбницю дитинства багатьох дітей», «У нас такий же тато прикольщик», «Молодці! Так і треба все брати з позитивом) мої теж з розуму сходять)))», «Які ви класні, просто будьте здорові і щасливі, і бережіть один одного!», «Яка милота. Дитячий сміх робить світ», «Ну що за іграшки у Преснякових, нічого краще не могли дати дитині», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, сім'я Преснякових дотримується карантину. Наталя зізналася, що на час планує забути про світські заходи та зустрічі. Співачка зібрала під одним дахом всіх родичів і влаштувала карантин.

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