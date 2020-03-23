Російська співачка Наталія Подольська, яка одружена з колишнім зятем Алли Пугачової Володимиром Пресняковим, показала, як проходять її вечора вдома

Відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. На ролику Пресняков накинув на себе куртку і зображує лиходія з фільму. А маленький син Володимира і Наталії зображує лицаря, який захищає принцесу (маму).

З першого погляду здається, що це круті сімейні розваги в щасливій сім'ї, але Подольська починає своє відео зі слів «Добрий тато – п'яний тато», натякаючи на те, що Пресняков випив. Зазначимо, що сам співак заявив, що він не пив.

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Більшості шанувальників Подольської сподобалося домашнє відео зоряної пари. Вони зазначили, що саме такі моменти з дитинства найбільше запам'ятовуються дітям. Але знайшлися й ті, хто не зрозумів жарту Подольської. Відео за кілька днів подивилися понад 175 тисяч разів.

«Тато - просто добрий! Без зайвих слів», «Навіщо про п'яного тата сказала? А коли тверезий він демон чи що?», «Як малюк весело сміється! І як приємно бачити три покоління в одному відео», «Карантин обернувся сімейним спілкуванням, яке увійде в золоту скарбницю дитинства багатьох дітей», «У нас такий же тато прикольщик», «Молодці! Так і треба все брати з позитивом) мої теж з розуму сходять)))», «Які ви класні, просто будьте здорові і щасливі, і бережіть один одного!», «Яка милота. Дитячий сміх робить світ», «Ну що за іграшки у Преснякових, нічого краще не могли дати дитині», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, сім'я Преснякових дотримується карантину. Наталя зізналася, що на час планує забути про світські заходи та зустрічі. Співачка зібрала під одним дахом всіх родичів і влаштувала карантин.

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