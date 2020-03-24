Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, похвалилася своїм спортивною навичкою
Красуня часто публікує в Instagram фото і відео з тренувань пише Politeka.net. В цей раз Анна постала в спортивному костюмі, однак в незвичній позі.
Гімнастка стала на голову, спираючись на лікті. Ганна сплела ніжки, витягнувши одну з них вгору.
Варто відзначити дівчина чудово виглядає, хоча вона позує спиною до фотографа, помітні деякі рельєфи її тіла. Зокрема, накачані руки і ніжки гідні тільки похвали. Пружні сідниці і рівна спинка - все в цьому фото ідеально.
Зірка прибрала своє довге волосся у великий пучок, мабуть, щоб не заважало під час такої пози.
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За три години пост зібрав понад 2500 лайків і трохи коментарів.
"Круууууууто!!!", "Супер клас🔥🔥", "Здорово! Ефектно!", "Ти виглядаєш ефектно, Анна! Ти виглядаєш неймовірно! Ти виглядаєш заворожуюче! 😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анна Різатдінова наділа об'ємний піджак пісочного кольору, під ним видніється чорний топ з відвертим декольте. На шиї блищав тонкий ланцюжок.
Очі Анни підфарбовані яскравими блакитними тінями, а пухкі губи - помадою нюдового відтінку.
Гімнастка зібрала волосся в джгут, засвітивши яскравий манікюр бордового кольору.
Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова позувала у відвертій сукні, яка елегантно підкреслила її розкішні форми.
При цьому дівчина гарно крутиться на камеру, демонструючи розкішну фігуру.
Проте, оскільки кадри були опубліковані в Сторіс, шанувальники фаворитки Ями залишилися без можливості що-небудь сказати відкрито.
Раніше ми писали, що Анна Різатдінова покрасувалася в компанії свого синочка. Спортсменка показала, як можна тренуватися зі своїми дітьми.
Різатдінова вбралася у світлий обтягуючий спортивний костюм, який ідеально сів на її бездоганне тіло. Маленький син знаменитості Рома повторював за своєю зірковою мамою рухи - спортивна сім'я захопила мережу.
Нагадаємо, фаворитка Ями блиснула пружним тілом у відвертому топі
А ще Politeka писала, що фаворитка Ями виставила напоказ пружне тіло в крихітному топі
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