Колишній чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, поп, як його називають багато шанувальників, король все тієї ж пострадянської сцени Філіп Кіркоров здивував відвертими кадрами

У своїх Instagram-сторіз співак показав архівний кадр, де він "оглядає" жінку в білих мереживних панчохах і з голими грудьми. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артиста.

Кадр, очевидно, був частиною якоїсь фотосесії і був опублікований в журналі свого часу. Але найцікавіше, що сам Кіркоров не просто спостерігав за пишногрудою красунею обличчя котрої в кадрі не видно, він її торкався. І не просто торкався, а торкався її грудей, які буквально випирали з-під розстебнутого коротенького білого халата. Гаряча медсестра на прийомі у "цілителя Кіркорова" ще й ногу в кадрі підняла, що зробило знімок мега-відвертим. Доктор був одягнений, але схилився над "колегою" з вельми показовим виразом обличчя.

Зазначимо, що шанувальники зірки сцени даний знімок коментувати не можуть, але можуть відправляти Філіпу особисті повідомлення. Крім того, раніше фани Філіпа під його постами у вищезгаданій соцмережі писали, що співак, хоч і помітно постарів, але все ще залишається одним з найпривабливіших чоловіків у російському шоу-бізі і завидним нареченим.

Нагадаємо і про те, що подруга Філіпа Яна Рудковська опублікувала відео, на якому разом з Кіркоровим звертається до підписників.

«Говорить і показує Москва. Життя триває. Все прекрасно, що не бридко. А не бридко те, що прекрасно... Все буде добре, і ми це переживемо. Головне – не втрачати бадьорість духу, сяйво ока і віри в наше прекрасне майбутнє, що, в принципі, у нас не за горами», – каже артист.

«Друзі мої, не забувайте носити маски. Обов'язково дезінфікувати руки. І найгголовніше – не бійтеся нічого. Ось Філіп Кіркоров знає, що все одно все буде добре», – додає Рудковська.

На обох героях ролика – захисні маски на обличчі з пришитими на них квіточками. Кіркоров традиційно не змінює своєї любові до брендів, і на записі у нього кепка від Louis Vuitton, а також масивні золоті прикраси.

Не всі підписники оцінили «виступ». Людям не сподобалося, що на темі коронавіруса зірки намагаються додати балів до своєї популярності.

«Ой, ну навіщо так випендрюватися з цими масками, вже дивитися неприємно, можна одягнути звичайні маски і ходити, тут не важлива краса, а що б не захворіти», «Замість кривляння і хайпу на тему вірусу може просто допоможете людям», «Начебто дорослі люди, а ...... ну без слів», «Кіркоров теж приміряв намордник», «Понти понад усе😱», «Бюстгалтер на Філіпові😁😁😁», «Клоуни», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Алла Пугачова з Максимом Галкіним побешкетували прямо на очах Івлєєвої, кадри потрапили в мережу: «Тепер я бачила все».

Як повідомляла Politeka, Кіркоров зі своєю зірковою подругою розлютив росіян, відео говорить саме за себе.

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