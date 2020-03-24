Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала серію нових дивних фото в Instagram
Настя вирішила взятися за старе і показала фотошопы на відомі фотографії, де припасувала собі обличчя. На першому кадрі вона позувала у вигляді людини, яка сидить на колінах біля ліжка і показує два пальці, а поряд стоїть пляшка пива. На другому фото Івлєєва виявилася "Зеной" з популярного старого телесеріалу. На третьому кадрі Настя вже позує на колективному фото у вигляді великого чоловіка без одягу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Гортаючи альбом! Частина 3! ну шо, на першій фотці можна побачити як проходить мій карантин і на третій теж, до речі, знову мої друзі, знайомі, і просто хороші люди! Робіть більше фоток друзі, бо потім, дуже приємно настольгировать і згадувати минуле! Особливо, якщо воно гарне...", - написала Настя.
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Фанати почали активно обговорювати фотошопы, які опублікувала Настя. Вони поставили понад 580 тисяч лайків фотографіями.
Раніше ми повідомляли, що відома телеведуча Настя Ивлеева, колишня ведуча "Орла і Решки", показала нове фото в Instagram.
На фото Ивлеева позує в кольорових штанях і білій майці. Можна помітити, що Настя без білизни. Образ вона доповнила кросівками та арбалетом, який тримала в руці. Позувала телеведуча на сходах сидячи навпочіпки. На тлі можна побачити двері.
Фанати встигли поставити більш 170 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Коли тільки зайшов на сторінку оновлюю і новий пост", "Хлопців вона моя", "Ву все всім прийшла ***, з цибулею", "Че це таке?", "У чоловіка пістолет взяла?", "Небезпечна".
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