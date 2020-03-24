Популярна російська актриса Евеліна Бледанс порадувала шанувальників несподіваним одкровенням і не менш гарячою витівкою



Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Знайшла своє особисте Попелюшку! Забуду про прибирання, але повертатися буду завжди в чистий дім…», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Бледанс позує з широко розставленими кроками і в кофті з глибоким декольте, з-за чого в кадр потрапляють розкішні форми зірки. Також уточнимо, що між ніг актриси видніється робот-пилосос. Однак шанувальники мережі більше звернули увагу на зовнішність кумира.

«Розкішна, як і завжди», «боже, ось це вигини! Не можна надивитися», «прям дівчинка дівчинка», «Зачіска у вас просто відпад 🌹🌹🌹 така ніжна і шалено красива», «всім би так у ваші роки виглядати», - пишуть вони.

До цього ми писали, що актриса і телеведуча Евеліна Бледанс показала, як відпочиває у барі.

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На першому знімку Бледанс варто з келихом пива на тлі стіни в пивному пабі. На ній надіта плісирована спідниця і чорна кофта. Волосся артистки грайливо заплетене в два колоска. На другому знімку Бледанс сидить за столом. В руках у неї красується крендель.

«Після зйомок вечеряю з одним кренделем в нетиповому пивному ресторані. Як щодо пивка? (у невеликих дозах корисно для нашої шкірки)», - написала Бледанс під фотографіями.

Шанувальники відразу ж взялися хвалити артистку за прекрасну форму, а також цікавитися, з ким саме вона вирушила на вечерю. Фото Бледанс набрало майже 9 тисяч коментарів.

Нагадаємо, що Евеліна Бледанс влаштувала гарячі ігри з розкішною блондинкою: "Показуйте більше...".

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