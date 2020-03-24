Зірка перевершила сама себе!

Співачка Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, порадувала шанувальників новим пікантним танцем біля холодильника

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Танці з холодильником», - коротко сказано в підпису.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кумейко танцює на кухні в одному халаті, з-під якого виглядає красиву білизну. Уточнимо, що співачка танцює під трек MARUV.

Однак шанувальники Кумейко були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки кадрами зірка вирішила поділитися в Сторіс.

Раніше ми повідомляли, що відома українська виконавиця Анастасія Кумейко показала розкішне тіло в одному халаті.

Так, дівчина в одному халаті присіла на столі і розповіла про книги, читати які їй сподобалося найбільше. У список потрапили: «Перехрестя» Володимира Чепового, «Радикальне прощення» Коліна Типпинга, «Нова Земля» Ергарта Толле, «Місто 2150» Тая Александера, «До зустрічі з тобою» Джоджо Мойеса, «Місто жінок» Елізабет Гілберт, «Іванка. Відати і зцілювати» Олександра Руденко, «Кафка на пляжі» Харукі Муракамі, «Таємниця літаючої жінки» Лін Бао, а також «Про любов» Веллера.

Крім того, ми писали, що відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала нове святкове фото в Instagram.

На кадрі Настя позує тільки в чорному боді або закритому купальнику. Вона лежить на просторому ліжку, а образ доповнила чорними окулярами. На голові можна побачити зав'язане рушник.

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