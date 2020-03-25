Народна артистка України Софія Ротару повідомила шанувальникам про трагедію в родині
Своїм горем вона поділилася в Instagram в сторіс.
Пішов з життя чоловік молодшої сестри Софії Михайлівни Лідії, бізнесмен Сергій Хлябич.
"Сьогодні вранці пішов з життя чоловік моєї сестри Лідії. Сумуємо та співчуваємо", - написала Ротару.
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Зауважимо, що Сергій Хлябич був батьком популярної співачки Sonya Kay. Сергій Хлябич і Лідія Ротару були разом протягом 40 років, у шлюбі у них народилася дочка, яку назвали Софія, вона ж Sonya Kay.
Зазначимо, влітку у дівчини заплановане весілля з хокеїстом, який молодший за неї на три роки. Як розповідала раніше виконавиця, різниця у віці її зовсім не бентежить. За її словами, це сімейне, адже її батько також трохи молодший від матері.
Про заручини Sonya Key оголосила в середині листопада 2019 року. Дівчина відповіла "так" на пропозицію руки і серця через 5 місяців після знайомства з молодою людиною.
Відзначимо, тільки вчора Ротару святкувала день народження свого онука Анатолія.
«Із Днем народження, мій дорогий і улюблений онук! Толя, будь здоровий і щасливий! Удачі у всьому! Люблю!», - написала зірка.
Анатолій, якого назвали в честь зоряного дідуся, займається фотографією і кілька років виступає у ролі діджея під псевдонімом AnatoliyMiDi. Анатолій навчався в Британії.
Нагадаємо, що Софія Ротару в компанії кароокого красеня справила справжній фурор: "Так їй більше 45 років не даси!".
Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару влаштувала дорослі танці в обтягуючому топі: "Таке бабусі і не снилося".
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