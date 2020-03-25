45-річний російський комік і співак Артур Пирожков потішив публіку, показавши милі сімейні витівки

Як передає Politeka.net, Олександр Ревва (справжнє ім'я артиста) поділився свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постав на дивані, в той час як домочадці по черзі виказують йому свою любов і прихильність.

Спочатку Пирожков показав, як сильно за ним скучила домашня улюблениця - собачка породи "чіхуахуа". Четверолапа подружка "напала" на господаря і мало не "до смерті" зализала. Ступінь няшності просто зашкалює.

У наступному ролику Пирожков вирішив прикольнутися і показав, ніби його "цілує" іграшкова панда, що належить, судячи з усього, його доньці.

І наостанок тата ніжно обняла і кілька разів поцілувала в щічку і ніс молодша з двох дівчаток - шестирічна Амелі.

"Друзі!!! Не знаю як Ви, але я за вами дуже #СКУЧИВ !!! Давайте сьогодні о 16.00 поспілкуємося в прямому ефірі. Пишіть свої запитання в коментарях, а ще кого-небудь з вас я запрошу до себе в ефір «у гості». До швидкої зустрічі! І бережіть себе!!! #всімдобРА #скучив #ааааа", - підписав кадри артист.

Шанувальники прийшли в невимовний захват, за лічені години поставивши більше 80 000 "сердечок".

"Щирі почуття🔥🔥🔥"

"Яка милота. 👏💕Ви - супер!"

"Дружина не ревнує?😄"

"Вас песик від коронавіруса дезінфікує 😂"

"А де четверте відео? З Анжелікою."

"Який чудовий песик! Прям як господар 😍😁"

"Боже, як мило😊😍"

Раніше ми повідомляли, Пирожков виставив фото, де вони з дружиною Анжелікою Реввою обидва без штанів. Інтимний кадр і підпис до нього «В Камасутрі багато цікавих поз, шкода, у нас з жінкою остеохондроз" викликали ажіотаж у мережі.

«Коли забули одягнути штани ...😂», «Займіться йогою,будь-яка поза дарма буде🤣», «Дуже жіночно, все, як я люблю😉», «Супер❤️❤️❤️🔥», "У тебе повіримо! Але у молоденької дружини.... брешеш...🤣", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що апетитна дружина Артура Пирожкова посвітила принадами у величезному декольте: "Я протестую!".

А ще Politeka писала, що гаряча дружина Артура Пирожкова розсунула ноги в грайливій позі: «Амазонка».

Також Politeka повідомляла, що дружина Артура Пирожкова похвалилася сімейним фото з підросли дочками: «Татусеві дівчинки».