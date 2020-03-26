Переможець «Танців з зірками», хореограф Женя Кот показав, чим вони з дружиною займаються під час карантину

Серію фотографій він опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. На знімках він з дружиною показує різні стійки і вправи, які можна повторити в домашніх умовах. Молода дружина танцюриста одягнена в короткі шортики і гольфи, що надає її вигляду пікантності.

«Друзі! Повеселіться і поробіть ці не складні пози. Діліться у сторіз або в пості, відзначайте мене, а також зверніть увагу на тих, кому передасте естафету! Ми отримали це завдання з Бразилії і передаємо її нашим українським парам», - написав Кіт.

За дві години пост Кота зібрав понад 2,2 тисяч лайків. В коментарях всі захоплюються їхньою сім'єю і почуттям гумору. Багато хто звернув увагу на домашнього вихованця пари, який також присутній на фото.

«Без котів буде складно, але спасибі велике, що не шпагати)», «Котики молодці, теж у справі», «Кіт розсмішив», «Круто. Ви молодці», «Ви прекрасні! І ваші котики теж! Дякую за настрій!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Женя Кот зі своєю дружиною записали тренування, які можна виконувати в домашніх умовах, поки сидиш на карантині. Вони записали ролики в жартівливій формі, використавши в якості інвентарю туалетний папір.

Нагадаємо, що зарослий Влад Яма раптово звернувся до українців, відео: «Не вистачає злості».

Раніше Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" розбурхала розкішними формами: «Голівуд відпочиває».

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